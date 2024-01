Poseł PiS zagotował się na mównicy. "To, co pan wyprawia, to jest hańba"

W czwartek (25 stycznia) Sejm rozpoczął czwarte posiedzenie. Posłowie zajmą się między innymi obywatelskim projektem nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela i poselskim projektem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz Kodeksu wyborczego.

Głos na mównicy zabrał poseł Michał Wójcik. - To, co pan wyprawia, to jest hańba. Jeszcze niedawno pan płakał nad konstytucją a dziś ją bezczelnie łamie - zwrócił się do Szymona Hołowni. - Nie dopuszcza pan posłów Kamińskiego i Wasika. To jest skandal! A jest orzeczenie sądu. Tu ma być 460 osób, a nie 458. Żądam od pana, żeby pan ich dopuścił do sprawowania mandatu - pokrzykiwał.

Hołownia wyłączył Wójcika na mównicy. "Cieszy mnie pańskie nawrócenie"

W dyskusji z posłem Hołownia przywołał artykuł 120 konstytucji, według którego "Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że konstytucja przewiduje inną większość". Przypomniał również artykuł 99 konstytucji ustęp 3, który mówi, że "wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego".

Podczas wypowiedzi posła Wójcika marszałek Sejmu dwukrotnie zwrócił uwagę, że politykowi kończy się czas przeznaczony na wypowiedź. Poseł zdążył jeszcze nawiązać do zamieszania w Prokuraturze Krajowej, nim ostatecznie został mu wyłączony mikrofon. - Płacz nad konstytucją to jedno, panie Wójcik, a jej stosowanie i posiadanie w sercu to drugie. Ja robię te dwie rzeczy. Cieszy mnie też pańskie nawrócenie na stosowanie zasad konstytucyjnych - skwitował Hołownia.