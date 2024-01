Ruszyło posiedzenie Sejmu. Bez Kamińskiego i Wąsika

Wkrótce podamy więcej informacji

Rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie mają się zająć między innymi obywatelskim projektem nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Dotyczy on wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Izba zajmie się też innym obywatelskim projektem z poprzedniej kadencji Sejmu - nowelizacją ustawy o rencie socjalnej. Chodzi w nim o podwyższenie kwoty renty socjalnej z 1217,98 złotych netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi 3490 złotych brutto.

Na sali plenarnej nie pojawili się politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Nie są uznawani przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię i obecną koalicję rządzącą za posłów. - Nie dopuszcza pan posłów Kamińskiego i Wąsika do wykonywania ich mandatów, ich uprawnień wobec Rzeczpospolitej. To jest skandal, a jest orzeczenie Sądu Najwyższego w jednym i drugim przypadku. A pan mówi, że nie są posłami. To jest nieprawda, byli bezprawnie zatrzymanie, bezprawnie byli w więzieniu i bezprawnie pan teraz działa, nie dopuszczając ich do tego, by siedzieli razem z nami. Tu ma być 460 osób, a nie 458 - mówił w czwartek w Sejmie poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik, zwracając się do marszałka.

- Art. 99 ustęp 3 Konstytucji. "Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego" - zacytował w odpowiedzi Szymon Hołownia. Zacytował również art. 120 Konstytucji, który mówi: "Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej".