W środę 24 stycznia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował o "próbie siłowego, nielegalnego przejęcia Prokuratury Krajowej przez Adama Bodnara". Pod siedzibę PK udali się Jarosław Kaczyński oraz inni politycy PiS, którzy zorganizowali naprędce konferencję prasową. Prezes PiS stwierdził, że mamy do czynienia z "pełzającym zamachem stanu". Informacje dotyczące wejścia funkcjonariuszy do siedziby Prokuratury Krajowej niemal od razu zdementowała stołeczna policja. Słowa Jarosława Kaczyńskiego zdążyły jednak wywołać ogromne poruszenie wśród opinii publicznej.

Komentarze do skandalicznego oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego. "Zupełnie stracił kontrolę"

"Była już okupacja telewizji publicznej, pikiety pod zakładami karnymi, próby siłowych kontroli poselskich, teraz będą protesty pod Prokuraturą Krajową. Im bardziej oni krzyczą i podskakują, tym bardziej zmiany są uzasadnione i konieczne. Ani kroku wstecz" - napisał na platformie X poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.

"Jeżeli dobrze rozumiem Kaczyńskiego, to on wzywa Prezydenta do jakiejś formy zamachu stanu. Spróbujcie misiaczki. Tylko spróbujcie" - skomentował krótko Roman Giertych.

"PJK pod Prokuraturą Krajową grozi rządzącym nawet dożywociem, a prezydenta wzywa "do podjęcia działań, o których nie chce mówić". Uzależnili się od eskalacji kryzysu jak od heroiny, skończył się jeden kryzys więzienny, to kreują drugi" - stwierdził publicysta Jakub Majmurek.

"Publiczny apel Jarosława Kaczyńskiego do prezydenta o podjęcie kroków, o których Kaczyński nie chce mówić, ma jeden słaby punkt: skoro Kaczyński nie chce mówić, Andrzej Duda może nie wiedzieć, jakie kroki powinien podjąć" - zakpił w mediach społecznościowych dziennikarz Patryk Słowik.

Wypowiedział się także Tomasz Lis. "Więzienia, prokuratura - zdesperowany Kaczyński ratuje swą pozycję w partii, bo o to w tym idzie, tak jak Dudzie o to, żeby o elektorat tej partii powalczyć. Polskę obaj mają gdzieś" - ocenił we wpisie opublikowanym na platformie X.

Zdaniem wicenaczelnego OKO.press Michała Danielewskiego w oświadczeniu prezesa PiS może chodzić wyłącznie o jedną z dwóch rzeczy. "Albo Kaczyński zupełnie stracił kontakt z rzeczywistością, namawiając prezydenta de facto do zamachu stanu, albo chodzi tylko o to, żeby w przyszłości oskarżyć Dudę o zdradę, że takiego zamachu nie przeprowadził" - stwierdził. Podkreślił przy tym, że osobiście skłania się ku drugiej opcji.

Kaczyński szuka ratunku u Dudy. "Mamy do czynienia z pełzającym zamachem stanu"

Jarosław Kaczyński przed budynkiem Prokuratury Krajowej mówił, że nastąpiła "bezprawna próba przejęcia władzy przez tzw. pełniącego obowiązki nominata ministra Bodnara". - Uczestniczył w tym bezpośrednio Bodnar - twierdził Kaczyński. - Naszą nadzieją jest pan prezydent. Powinien zwołać Radę Gabinetową i Radę Bezpieczeństwa Narodowego. A być może podjąć i inne działania, o których tutaj już nie będę mówił, a które będą zmierzały do tego, żeby w Polsce przywrócić przestrzeganie konstytucji i prawa - dodał. Stwierdził również, że mamy do czynienia z "pełzającym zamachem stanu".

Do zarzutów bezprawnego wkroczenia do budynku Prokuratury Krajowej odniosła się stołeczna policja. "W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi doniesieniami, informujemy, że stołeczni policjanci nie podejmowali interwencji w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie"- przekazała na portalu X Policja Warszawa.

Do sprawy odniosło się także Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie przesłanym portalowi tvn24.pl. "W Prokuraturze Krajowej nie dochodziło ani nie dochodzi do jej siłowego przejęcia. Minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar był dziś w Prokuraturze Krajowej. To jego codzienna praktyka. Ponieważ łączy funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, wykonuje swoje obowiązki zarówno w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i w siedzibie Prokuratury Krajowej" - czytamy.