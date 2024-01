Miał pomóc Macierewiczowi odzyskać wrak. "Zniknął i nie wiemy, co się z nim stało". Tyle zarobił

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało w listopadzie 2016 r. o spotkaniu ówczesnego szefa MON Antoniego Macierewicza i byłego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego Luisa Moreno-Ocampo. Jak poinformowano, argentyński znawca prawa karnego "wyraził zgodę na przygotowanie analizy dla MON w sprawie dalszego procedowania zbadania katastrofy smoleńskiej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zwrotu wraku".

REKLAMA

Zobacz wideo "Macierewicz opowiada swoje fantastyczne historie" (wypowiedź z kwietnia 2023 r.)

Resort w odpowiedzi na pytania parlamentarzystów informował potem, że kilka miesięcy później, w marcu 2017 r., zawarto umowę na "świadczenie usług doradztwa prawnego przez Pana Luisa Moreno-Ocampo na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej". "Naukowiec przeanalizuje w sposób niezależny i bezstronny drogi prawne mające na celu odzyskanie wraku samolotu rządowego TU-154 po katastrofie lotniczej w 2010 r." - przekazał w 2018 r. ówczesny wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz w odpowiedzi na interpelację posła Grzegorza Furgi. Jednocześnie rząd odmawiał opozycji i dziennikarzom ujawnienia informacji na temat kwoty, na którą opiewała umowa z Moreno-Ocampo.

Jak przekazał w ostatnich dniach portalowi Wp.pl resort obrony narodowej, "umowę z firmą LLC Moreno Ocampo zawarł osobiście Minister ON Antoni Macierewicz". Firmie wypłacono 297,2 tys. zł, czyli równowartość ok. 80 tys. dolarów.

"Prof. Moreno-Ocampo przedstawił ministrowi Antoniemu Macierewiczowi liczne raporty zawierające analizę na temat dalszego procedowania badania katastrofy smoleńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zwrotu wraku samolotu" - zapewniała w 2018 r. w e-mailu przesłanym portalowi OKO.press Marta Palonek, ówczesna rzeczniczka podkomisji smoleńskiej.

Zwrot wraku Tu-154M. Macierewicz prosił o pomoc Moreno-Ocampo

Kwestia zwrotu wraku Tu-154M (znajdującego się wciąż na rosyjskim lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj) od lat spędza sen z powiek polskim dyplomatom. Pierwsze próby odzyskania szczątków maszyny podejmowano w kontaktach z Rosją za rządów PO-PSL już kilka miesięcy po katastrofie smoleńskiej. Rosja odpowiadała jednak enigmatycznie, że wrak pozostanie na jej terenie do czasu zakończenia prowadzonego przez tamtejsze służby śledztwa. Próby te przejął rząd PiS, wskazując jednocześnie na brak skuteczności swoich poprzedników i obiecując bardziej zdecydowanie działania. Liczne noty i apele także nie przyniosły rezultatów.

Jak przypominał OKO.press, w latach 80. Luis Moreno-Ocampo "oskarżał członków junty, która rządziła Argentyną", a później "reprezentował m.in. ofiary niemieckiego zbrodniarza nazistowskiego Ericha Priebkego w czasie postępowania ekstradycyjnego". Jako prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w latach 2003-2012 stawiał zarzuty ws. m.in. ludobójstwa w Darfurze. Wokół działalności prawnika nie brakuje jednak kontrowersji.

"Jesienią 2017 roku Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (to samo, które ujawniło aferę Panama Papers) opublikowało informacje o tajnej współpracy Moreno-Ocampo z libijskim reżimem. Prokurator miał z ramienia Międzynarodowego Trybunału Karnego ścigać tamtejszych zbrodniarzy wojennych. 9-miesięczne śledztwo zakończyło się jednak tylko jednym wyrokiem skazującym - relacjonował portal OKO.press. Później Moreno-Ocampo miał otrzymać 3 mln dolarów za doradzanie libijskiemu potentatowi naftowemu Hassanowi Tatanakiemu. Maile ujawnione przez dziennikarzy wskazywały, że doradztwo miało pomóc Tanatakiemu w uniknięciu oskarżeń.

- W tej sprawie [zwrotu wraku - red.] miał wam pomagać pan Moreno-Ocampo. To było ogłaszane przez pana ministra Macierewicza. Wprawdzie pan Ocampo w niczym nie pomógł, bo całkowicie zniknął i nie wiemy, co się z nim stało. Ale wiemy, że dotarły do nas informacje medialne, że pan Ocampo wprawdzie nie zajmował się sprowadzeniem wraku, ale wcześniej współpracował z libijskim dyktatorem i związanymi z nim biznesmenami. Zarobił na tym prawie 3 mln dolarów. Mam nadzieję, że my, jako Polska, nie zapłaciliśmy panu Ocampo takich pieniędzy - mówił w grudniu 2017 r. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł KO Marcin Kierwiński.

Jak dodał parlamentarzysta, "jest bardzo charakterystyczne, że znowu wokół pana ministra Macierewicza, znowu wokół tego, co minister Macierewicz rzekomo chce zrobić w sprawie katastrofy smoleńskiej, kręcą się bardzo dziwne osoby".