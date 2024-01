Fundacja św. Benedykta to katolicka organizacja działająca od 2005 roku. Do deklarowanych przez nią celów należy między innymi "zapewnienie ciągłości ducha i instytucji cywilizacji chrześcijańskiej we współczesnym świecie", wspieranie "ortodoksyjnych postaw chrześcijańskich", a także obrona "naturalnych praw rodziny i trwałości małżeństwa" oraz "wspieranie cywilizacji życia w walce ze zbrodnią zabijania dzieci nienarodzonych i eutanazji". Fundacja kierować ma się "katolicką nauką o społecznym panowaniu Chrystusa Króla".

Działania organizacji mają opierać się na inicjatywach na rzecz oświaty, a także organizacji rozmaitych przedsięwzięć. Jak donosi "Gazeta Wyborcza", Fundacja św. Benedykta była hojnie wspierana przez ministerstwo kultury i ministerstwo sprawiedliwości za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Katolicka organizacja dostała 1,5 mln zł z PiS-owskiego ministerstwa kultury. Poszły na willę w drogiej dzielnicy Poznania

Jak informują dziennikarze, Fundacji św. Benedykta w 2019 roku przyznano 385 tys. zł ze środków publicznych. W 2020 roku kwota dotacji wyniosła natomiast 450 tys. zł. To nie są jedyne rządowe dotacje dla tej organizacji i wcale nie najwyższe. W kolejnych latach miała ona bowiem otrzymać milionowe dofinansowanie z resortów Piotra Glińskiego oraz Zbigniewa Ziobry.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego szefem był Piotr Gliński, przyznało Fundacji św. Benedykta blisko 1,5 mln zł z Funduszu Patriotycznego. Dotacja miała pokryć koszty zakupu lokalu dla Centrum Kultury. Tym stać się miała ostatecznie willa na poznańskim Sołaczu, jednej z najdroższych dzielnic miasta.

- Może Sołacz to brzmi dumnie albo nawet ekskluzywnie, ale zapewniam, że nic z tych rzeczy. Potrzebowaliśmy przestrzeni dla spotkań z ogrodem dla dzieci, bo przychodzą do nas całe rodziny. A sam dom był do remontu i do przyznanej dotacji musieliśmy dołożyć jeszcze swoje fundusze. Lokalizacja jest blisko centrum, do tego dobrze skomunikowana - tłumaczył dziennikarzom zakup budynku Bogusław Kiernicki, prezes fundacji.

Zbigniew Ziobro wsparł katolicką fundację milionową dotacją. Wstrzymał ją Adam Bodnar

W 2022 roku resort Zbigniewa Ziobry przekazał organizacji 2,2 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Środki te zostały przeznaczone na utworzenie serwisu internetowego Afirmacja.info, zajmującego się "problematyką życia i rodziny". "Nasza misja to z jednej strony właśnie afirmacja wartości rodzinnych, a z drugiej strony pomoc w rozpoznawaniu i uświadamianiu zagrożeń, z którymi mierzy się dziś rodzina" - opisuje swoją działalność strona internetowa. Redaktorem naczelnym portalu jest prawicowy publicysta Paweł Nowacki. W grupie pojawiających się na jego łamach autorów znajdziemy między innymi felietonistów powiązanych z propisowskim pismem "Do Rzeczy".

Fundacja św. Benedykta miała otrzymać ponadto kolejną dotację z Funduszu Sprawiedliwości, tym razem w wysokości 3,7 mln zł na lata 2024-2026. Jeszcze w tym roku do organizacji wpłynąć miało łącznie 1,2 mln zł. Dotację wstrzymał jednak obecny minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Dotacje przyznawane z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS mają zostać ponadto prześwietlone przez specjalny zespół śledczy powołany w Prokuraturze Krajowej.