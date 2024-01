Po dwóch tygodniach pobytu w zakładach karnych Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyszli na wolność. W rozmowie z Radiem Maryja Wąsik opowiedział o swojej codzienności w więzieniu. Jak się okazało, został umieszczony w celi wyposażonej w telewizor, dzięki czemu mógł oglądać TV Trwam.

REKLAMA

Zobacz wideo Jasna deklaracja Hołowni: Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami

Maciej Wąsik o "sile różańca" i "nieprzypadkowej" sytuacji

- TV Trwam była dla mnie taką odtrutką od tego szlamu medialnego, który się wylewał z pozostałych tak zwanych mainstreamowych telewizji - opowiadał. Polityk wyraził wdzięczność i podziękował stacji. - Codziennie odmawiałem transmitowany w TV Trwam różaniec. Modliłem się razem z całą rodziną Radia Maryja - relacjonował.

Podczas krótkiego wywiadu Wąsik opowiedział również o tym, w jaki sposób dowiedział się, że został zwolniony z zakładu karnego. - Wczoraj, kiedy zaczynał się różaniec, było okno otwarte w celi, słyszałem ludzi, którzy krzyczą, dają mi otuchę, rozpoczynają modlitwę. Właśnie podczas modlitwy różańcowej na samym początku otworzyły się drzwi od celi i wszedł funkcjonariusz służby więziennej i oznajmił mi, że wychodzę na wolność - opowiadał. Polityk określił całą sytuację jako "nieprzypadkową". - Ogromna siła różańca, modlitwy wielu osób - podsumował.

Wąsik i Kamiński na wolności. Prezydent zastosował wobec nich prawo łaski

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali zatrzymani 9 stycznia na terenie Pałacu Prezydenckiego pod nieobecność prezydenta Andrzeja Dudy. Polityków najpierw przewieziono do aresztu Warszawa-Grochów, aby następnie przydzielić ich do dwóch różnych zakładów karnych zlokalizowanych w Przytułach Starych i Radomiu. W ramach protestu mężczyźni rozpoczęli strajk głodowy. Jak informowaliśmy wcześniej, we wtorek (23 stycznia) prezydent ułaskawił obydwu polityków PiS. Jeszcze tego samego dnia wieczorem Wąsik i Kamiński zostali zwolnieni do domu.