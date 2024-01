Jest nagranie zza kulis TV Republika. Roześmiana Holecka, Kamiński i Wąsik z prezentami

We wtorek (23 stycznia) po dwóch tygodniach Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zwolnieni z zakładów karnych w Radomiu i Przytułach Starych. Jednym z pierwszych miejsc, do których udali się politycy PiS, było studio TV Republika. Na antenie u boku Danuty Holeckiej pojawili się we środę (24 stycznia) wieczorem.

TV Republika gościła "więźniów politycznych". Wąsik i Kamiński dziękowali mediom

Kamiński i Wąsik zostali przywitani przez Holecką jak bohaterowie. W trakcie trwania programu zwracano się do nich także, używając określenia "poseł". "Więźniowie polityczni M. Kamiński i M. Wąsik już na wolności" - brzmiał napis na jednym z pasków informacyjnych. Politycy PiS podziękowali za wsparcie zarówno TV Republika, jak i ludziom, którzy przychodzili na protesty organizowane pod zakładami karnymi. Opowiedzieli również o przebiegu aresztowania w Pałacu Prezydenckim i przymusowym karmieniu Kamińskiego. - Oglądaliśmy TV Trwam - zadeklarowali.

Za kulisami programu w TV Republika. Politycy PiS otwierali upominki w towarzystwie Holeckiej

Jeszcze tego samego dnia w serwisie X opublikowany został filmik zza kulis programu. Przedstawia on rozpakowanie prezentów przez Kamińskiego i Wąsika, którzy otrzymali koszulki i numery "Gazety Polskiej" w torbach z logiem TV Republika.

W pomieszczeniu są również Danuta Holecka, Adam Borowski i Adrian Borecki. - Jest żywy Mariusz, jest żywy Maciej. Jest żywa... pięknota - wymienia autor nagrania, jako "pięknotę" wskazując Holecką. Materiał w internecie znalazł się za sprawą Krzysztofa Wyszkowskiego, publicysty "Gazety Polskiej".