Maciej Wąsik wziął udział w czwartkowym (25 stycznia) porannym programie Radia Wnet. Ułaskawiony przez prezydenta polityk Prawa i Sprawiedliwości skomentował na antenie kwestię swojego mandatu poselskiego i wyjawił swoje plany co do czwartkowego posiedzeniu Sejmu. Ocenił także wyrok z grudnia 2023 roku oraz reakcję premiera i marszałka Sejmu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jasna deklaracja Hołowni: Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami

Maciej Wąsik komentuje słowa premiera. Mówi o "represjach politycznych". "Nie wątpię, że w tym wypadku słowa dotrzyma"

Na początku audycji polityk został zapytany o słowa Donalda Tuska, który na konferencji prasowej zapowiadał podjęcie środków przeciwko "destabilizującym działaniom", jakich dopuścić może się dzisiejsza opozycja. - Nie odpowiadam za plany PiS, jeśli chodzi o awantury w Sejmie. To koncentrowanie uwagi milionów ludzi na sprawach drugorzędnych. My musimy ten spektakl oczywiście przerwać, kontrolować. Uzbrajać państwo przeciw tego typu destabilizującym działaniom. Jeśli będą próbować destabilizować życie państwa, to pierwszą surową oceną będzie ocena ludzi - powiedział premier Tusk.

Maciej Wąsik uważa, że te słowa mają charakter groźby i stanowią zapowiedź "politycznej represji". - Trudno takiej groźby słuchać z uśmiechem. Ja to zrozumiałem tak, że jeszcze nie wie za co, ale będzie nas ścigał. To jest zapowiedź represji politycznych Donalda Tuska wobec osób, które są w opozycji. Wobec posłów, których chcą bezprawnie pozbawić mandatu poselskiego wbrew wyrokowi Sądu Najwyższego, wbrew orzeczeniu Izby Kontroli Nadzwyczajnej - powiedział polityk. Jego zdaniem premier Tusk "w tym wypadku słowa dotrzyma".

Maciej Wąsik o mandacie poselskim. "Będę go wypełniał najlepiej, jak potrafię"

Maciej Wąsik został zapytany, czy planuje stawić się na czwartkowym (25 stycznia) posiedzeniu Sejmu. - Zostałem wybrany 24 tys. głosów jako poseł Rzeczpospolitej. Sprawuję mandat poselski i będę go wypełniał najlepiej, jak potrafię i najlepiej, jak pozwalają możliwości zewnętrzne. Nie powiem, co dokładnie będę robił, ale jestem posłem na Sejm - stwierdził Wąsik. Jednak zgodnie z konstytucją, polityk PiS stracił mandat poselski w grudniu, z chwilą, gdy zapadł prawomocny wyrok skazujący. Ułaskawienie prezydenta tego nie zmienia, natomiast daje Wąsikowi możliwość obejmowania w przyszłości funkcji publicznych - w sentencji wyroku sąd mu tego zakazał.

W późniejszej części audycji polityk nie chciał odpowiedzieć na pytanie dotyczące jego konkretnych planów. - Będę wykonywał swój mandat poselski, będę wykonywał wolę moich wyborców, będę działał w taki sposób, jak będę mógł - zadeklarował wymijająco.

Maciej Wąsik przedstawił własną interpretację prawa i alternatywne postrzeganie rzeczywistości. Jego zdaniem ułaskawienie z 2015 roku wciąż jest w mocy, a byli szefowie CBA nie zostali prawomocnie skazani. - Próbowano pozbawić mnie i Mariusza Kamińskiego mandatu poselskiego poprzez pozorny wyrok sądu. Pozorny dlatego, bo ta sprawa, o której media mówią, jest sprawą już osądzoną dużo wcześniej. Zapadł kuriozalny, drakoński wyrok w 2015 roku, po którym prezydent dokonał aktu łaski i nas ułaskawił. Ten akt łaski jest w prawie - powiedział na antenie mijając się z faktami.

Wąsik nie przyjmuje do wiadomości prawomocnego wyroku. "Hołownia jest marionetką w rękach Tuska"

Podczas audycji padło również pytanie o ocenę premiera i marszałka Sejmu. Jak informowaliśmy, Szymon Hołownia jeszcze przed czwartkowym posiedzeniem skomentował kwestię mandatów poselskich Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego w mediach społecznościowych.

Panowie Kamiński i Wąsik nie są posłami. Mandatu pozbawił ich wyrok sądu, nie Sejmu. Sprawa jest zamknięta. Dziś procedujemy ważne obywatelskie projekty. Oczekuję, że wszyscy uszanują obywateli, którzy te projekty do izby wnieśli

- napisał marszałek Sejmu.

- Wyrok Sądu Najwyższego, który mówi, że jesteśmy nadal posłami, nic nie znaczy? To Donald Tusk będzie mówił, kto jest posłem, a kto nie jest posłem? Kto jest w Sejmie, a kto nie jest w Sejmie? To nie Donald Tusk ma uznawać akt ułaskawienia, to Sąd Najwyższy orzekł - twierdził Wąsik. Według Macieja Wąsika marszałek Sejmu jest bowiem jedynie "marionetką" premiera. - To Donald Tusk podejmuje decyzje, nie Hołownia. Hołownia jest marionetką w rękach Tuska - ocenił.

Wąsik najwyraźniej nie chce przyjąć do wiadomości, że Sąd Najwyższy miał jedynie orzec, czy pozbawienie mandatu skazanych polityków PiS przez marszałka Sejmu było przeprowadzone prawidłowo od strony formalnej, bo sam fakt utraty mandatu wynika ze skazującego, prawomocnego wyroku, a nie z decyzji marszałka Szymona Hołowni. A Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest - zgodnie z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - nie ma statusu sądu; nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem.

- Czytałem, że straż marszałkowska stoi w pełnej gotowości. Ja rekomenduję marszałkowi Hołowni, żeby jeszcze barierki postawił dookoła Sejmu - ironizował polityk PiS. - To jest właśnie demokracja Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej i całej tej koalicji 13 grudnia. Mamy do czynienia z pełzającym stanem wojennym, tak naprawdę - powiedział.