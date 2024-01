Komisja Etyki chce zaostrzyć kary dla posłów. W planach konieczność publicznych przeprosin

Przed tygodniem Komisja Etyki Poselskiej nałożyła naganę na Jarosława Kaczyńskiego za słowa o Donaldzie Tusku. - Nie wiem, kim byli pańscy dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem - mówił prezes PiS do Tuska po tym, jak Sejm 11 grudnia 2023 roku wybrał przewodniczącego PO na premiera.

Nagana to najwyższa kara, którą obecnie może nałożyć Komisja Etyki Poselskiej. Oprócz niej komisja może ukarać posłów poprzez zwrócenie im uwagi lub udzielenie upomnienia. "Rzeczpospolita" donosi, że w trakcie grudniowego posiedzenia komisji dyskutowano o tym, że kary nakładane na posłów są nieskuteczne.

Komisja postanowiła więc sięgnąć do projektu zmian w prawie, który powstał jeszcze za pierwszej kadencji rządów PiS. Z informacji "Rz" wynika, że przewiduje on m.in. wprowadzenie możliwości obniżenia uposażenia posła za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu komisji, gdy został wezwany do złożenia wyjaśnień.

"Próba na dokręcenie śruby opozycji"

"Zmodyfikowany ma zostać też tryb odwoławczy. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak wprowadzenia dodatkowego środka karnego pod postacią przeprosin. Z projektu wynikało, że czas na przeprosiny przypadałby w pierwszym dniu posiedzenia Sejmu, a gdyby poseł nie przeprosił, komisja mogłaby nałożyć na niego karę finansową" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Propozycja zmian wywołała burzliwe dyskusje i protesty po stronie prawicy. "Rz" tłumaczy, że wynikają one przede wszystkim ze składu Komisji Etyki Poselskiej. Zasiada w niej po jednym pośle z każdego klubu, więc większość ma w niej rządząca koalicja. Posłowie PiS uważają, że są nieproporcjonalnie częściej karani niż ich polityczni konkurenci, jednak mogli liczyć na anulowanie kar przez organ odwoławczy, czyli prezydium Sejmu. Obecnie zarówno komisja, jak i prezydium, są w rękach koalicji.

- Pomysł pojawił się dwie kadencje temu i teraz nagle wrócił. Można się domyślić, że powodem jest fakt, iż koalicja ma większość zarówno w komisji, jak i prezydium. To sposób na dokręcenie śruby opozycji - uważa Jacek Świat z PiS.