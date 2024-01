Audiencja w Pałacu Prezydenckim. O czym rozmawiali Duda, Wąsik i Kamiński? Są przecieki

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik po wylewnym powitaniu z prezydentem Andrzejem Dudą mieli usłyszeć od niego, że "ich status się nie zmienił i nadal są parlamentarzystami" - ustalił portal wp.pl. - Nie zmienił tego wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Nie zmieniły tego działania marszałka Sejmu Szymona Hołowni, które miały na celu wygaśnięcie mandatu. Prezydent uważa, że to, co ich spotkało, to niesprawiedliwość. Uważa, że powinni walczyć o swoje dobre imię w Sejmie - cytuje portal swojego informatora z otoczenia Andrzeja Dudy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk zapowiada: Kamiński i Wąsik będą odpowiadali za inne rzeczy

Andrzej Duda miał też - zgodnie z informacjami wp.pl - dać do zrozumienia, że uwięzienie byłych szefów CBA, "którzy walczyli z korupcją, może dać zły przykład funkcjonariuszom, którzy ścigają obecnie proceder korupcyjny". - Bo mogą się bać zajmować szczytami władzy - wskazuje cytowany rozmówca.

Skazani i ułaskawieni. Byli posłowie PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik na wolności

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyszli na wolność we wtorek wieczorem. Politycy opuścili zakłady karne w Radomiu i Przytułach Starych. To efekt prezydenckiego ułaskawienia. Skazani po wyjściu z zakładów karnych podziękowali wszystkim, którzy ich wspierali. Zapowiedzieli także kontynuację politycznej kariery. Andrzej Duda w postanowieniu o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika darował im wszystkie kary i środki karne, które zostały wobec nich zasądzone. Zdaniem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara prezydent nie powinien zastosować ułaskawienia. Z kolei premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że "prezydent - tym razem prawidłowo - skorzystał z prawa łaski wobec przestępców. To wszystko".

Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wciąż są posłami? Trwa spór

Dalszy spór dotyczy mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent i politycy PiS uważają, że nie zostały one wygaszone między innymi z uwagi na orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Natomiast rządzący argumentują, że politycy stracili mandaty w momencie, gdy ogłoszono prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Przypomnijmy, że zgodnie z konstytucją "wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego".

Sąd skazał prawomocnym wyrokiem byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tak zwaną aferą gruntową 20 grudnia 2023 roku. Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Według prezydenta, polityków PiS i części prawników jest ono nadal w mocy. Inni prawnicy i politycy z większości rządzącej są z kolei przekonani, że Duda niewłaściwie ułaskawił Kamińskiego i Wąsika, ponieważ nie było wówczas jeszcze prawomocnego wyroku. Politycy PiS zostali zatrzymani we wtorek 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim i po krótkim pobycie w areszcie trafili do zakładów karnych. Od 10 stycznia prowadzili głodówkę.