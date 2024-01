W środę po południu sejmowa komisja śledcza ds. zbadania i oceny legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego przesłuchała Jacka Sasina, który w 2020 roku stał na czele Ministerstwa Aktywów Państwowych. To on sprawował nadzór właścicielski nad Pocztą Polską, którą ówczesny rząd Zjednoczonej Prawicy zobowiązał do przeprowadzenia głosowania na najwyższy urząd w państwie, odbierając tę kompetencję Państwowej Komisji Wyborczej. W kilku punktach przedstawiamy to, co już wiemy po tym przesłuchaniu:

Jacek Sasin stwierdził, że to Adam Bielan "wymyślił" wybory korespondencyjne na urząd prezydenta RP w 2020 roku. Wcześniej Bielana wskazali Jarosław Gowin i Michał Wypij.

Wiceprzewodniczący komisji Jacek Karnowski pytał Jacka Sasina o polecenia wydawane Poczcie Polskiej wiosną 2020 roku. - Pocztę obowiązywała decyzja Prezesa Rady Ministrów - podkreślił Sasin. Karnowski dopytywał dalej: "Czy są ślady pana żądań, by otrzymać pieniądze na zlecenie Poczty Polskiej?". - Są dwa pisma skierowane. To jest zawarte w raporcie NIK. (...) Zadeklarowałem Poczcie Polskiej, że jestem gotów podpisać umowę - wskazał były szef ministerstwa aktywów państwowych.

Sasin zaprzeczył, żeby cokolwiek obciążało Mateusza Morawieckiego. - Premier wykonywał działania w poczuciu konstytucyjnych obowiązków za państwo, aby wybory mogły odbyć się w terminie wyznaczonym przez marszałka Sejmu - podkreślił.

Na pytanie o to, kto zdecydował, że przygotowanie wyborów zostanie powierzone Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych były wicepremier wskazał Mateusza Morawieckiego. - Nie pamiętam, kiedy taka koncepcja się po raz pierwszy pojawiła. Musiało to być przed 16 kwietnia - stwierdził. - To były spotkania w szerszym gronie, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy nie słyszałem, żeby premier Morawiecki wyrażał odrębne zdanie - zeznał.

Sasin odpowiedział na pytanie o to, kto był odpowiedzialny oprócz niego za zorganizowanie wyborów korespondencyjnych. - Można powiedzieć, że każdy w swoim zakresie. Operacyjnym kontaktem z Pocztą Polską zajmował się minister Artur Soboń - podkreślił.

Sasin kilka razy w czasie prawie sześciu godzin przesłuchania mówił, że "wątpliwości co do przeprowadzenia tych wyborów narastały przez obstrukcję polityczną". - Przyczyną zmarnowania 70 mln złotych było to, że wybory się nie odbyły z powodu tego, że zostały "wywalone" przez ówczesną opozycję - stwierdził.

- Byłem informowany, że Poczta Polska była gotowa na przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych - zeznał były wicepremier. Pytany o Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych odparł: "W mojej głębokiej wiedzy to PWPW drukowała, w sensie zlecała druk. To, że są wynajmowani podwykonawcy, nie zmienia faktu, kto jest zamawiającym. Nie znam szczegółów - podkreśla Sasin.

Przewodniczący komisji Dariusz Joński z KO zapytał również o to, ile według Sasina kosztowały wybory, które się nie odbyły. - Z tego, co pamiętam, około 65 milionów złotych tak kwota wynosiła. (...) Myślę, że powinni je oddać ci, którzy doprowadzili do tego, że te wybory się nie odbyły - ocenił.

Sasin zaprzeczył, żeby uczestniczył w jakimś spotkaniu, na którym był Jarosław Gowin.

