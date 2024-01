Mariusz Kamiński w TV Republika o pobycie w areszcie: Związano mnie pasami na łóżku

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik byli gośćmi Danuty Holeckiej w środowym (24 stycznia) wydaniu programu "Gość Dzisiaj" w TV Republika. W pewnym momencie pojawił się wątek stanu zdrowia Mariusza Kamińskiego. - Sporo straciłem, jeśli chodzi o wagę - stwierdził polityk PiS.

Mariusz Kamiński o pobycie w areszcie: Związano mnie pasami na łóżku

- Sąd Penitencjarny w Radomiu zarządził wobec mnie przymusowe dokarmianie i przed południem doszło do zastosowania tej procedury - powiedział Mariusz Kamiński w TV Republika i stwierdził, że był to "dosyć drastyczny zabieg". - Zostałem wyprowadzony z celi, związano mnie pasami na łóżku, po czym przez nos usiłowano wsadzić mi sondę z pokarmem. Mam przegrodę nosową niewłaściwie zbudowaną, więc nie byli w stanie wsadzić mi tych sond, chociaż kilkukrotnie podejmowali działania. Bolesne, niezwykle bolesne. Wsadzono mi mniej więcej pół metra takiej plastikowej rury do przełyku - opowiadał Mariusz Kamiński. Polityk PiS stwierdził, że "usiłowano złamać jego protest", ale jest przekonany, że "nie udało im się".

Maciej Wąsik opowiedział o zatrzymaniu w Pałacu Prezydenckim. "Chcieliśmy poczekać"

Natomiast Maciej Wąsik opowiedział o zatrzymaniu w Pałacu Prezydenckim. - Siedzieliśmy w gabinecie nieobecnego tego dnia w Polsce pana ministra Mastalerka razem z szefową kancelarii. Czekaliśmy na prezydenta. Przyszło dwóch szefów SOP-u, którzy stwierdzili, że na wejściu do Belwederu jest ośmiu policjantów, którzy przyszli nas zatrzymać - powiedział Maciej Wąsik i zapewnił, że "nie zamierzali się ukrywać w Pałacu Prezydenckim". - Chcieliśmy poczekać na prezydenta i powiedzieć mu, że jeżeli jest taka wola, to my jesteśmy gotowi - stwierdził polityk PiS. - Jednak ta sytuacja potoczyła się inaczej. Odnoszę wrażenie, że zachowanie tych wiceszefów SOP-u nosiło znamiona niepodporządkowania się prezydentowi - stwierdził Maciej Wąsik i dodał, że "szefostwo SOP-u zawiodło".

- Apelowałem do nich, kiedy nagle do gabinetu wpadła horda policjantów. Ja powiedziałem im, że prezydent nic o tym nie wie - wtrącił Mariusz Kamiński. W pewnym momencie temat zszedł na obecny rząd. - Chcieli nas zgnoić - powiedział Kamiński. - Będziemy walczyć dalej. Mamy przygotowany plan. Będziemy zaskakiwali naszych wrogów - zapowiedział polityk.