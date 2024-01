Kaczyński przed siedzibą Prokuratury Krajowej. Apeluje do Dudy o "działania, o których tutaj już nie będzie mówił"

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek stwierdził w środę, że "trwa próba siłowego, nielegalnego przejęcia Prokuratury Krajowej przez Adama Bodnara". Według relacji medialnych do budynku Prokuratury Krajowej miał wejść minister sprawiedliwości w towarzystwie funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na miejsce udali się politycy PiS, którzy zorganizowali pilną konferencję prasową.

Konferencja PiS. Kaczyński: Mamy do czynienia z pełzającym zamachem stanu

- Przybyliśmy tutaj, bo dostaliśmy informację, że nastąpiło bezprawne wkroczenie do Prokuratury Krajowej i bezprawna próba przejęcia władzy przez tzw. pełniącego obowiązki nominata ministra Bodnara. Uczestniczył w tym bezpośrednio Bodnar - mówił Jarosław Kaczyński. - Naszą nadzieją jest pan prezydent. Powinien zwołać Radę Gabinetową i Radę Bezpieczeństwa Narodowego. A być może podjąć i inne działania, o których tutaj już nie będę mówił, a które będą zmierzały do tego, żeby w Polsce przywrócić przestrzeganie konstytucji i prawa - dodał.

Jak stwierdził Kaczyński, mamy do czynienia z "pełzającym zamachem stanu". Prezes PiS stwierdził także, że rozmawiał z prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem. Zgromadzeni zaczęli krzyczeć "praworządność" i "konstytucja".

Błaszczak grzmi o siłowym przejęciu, Morawiecki o niepraworządności

- Obecny rząd interpretuje paragrafy ustaw, artykuły konstytucji, tak jak im się to żywnie podoba - stwierdził z kolei były premier Mateusz Morawiecki. - To, co robią, nie ma podstawy prawnej, jest niepraworządne - dodał. Mariusz Błaszczak powiedział natomiast, że Prokuratura Krajowa jest kolejną instytucją, która "doświadcza siłowego przejęcia, tak jak było to w przypadku mediów publicznych".

"W ciągu dnia wymienili wiceszefa Służby Więziennej odpowiedzialnego za pion ochrony, a teraz Adam Bodnar w obstawie już posłusznej służby więziennej siłowo przejmuje dokumenty w gabinecie Prokuratura Krajowego. Ludzie Tuska boją się śledztw w sprawie bezprawia ostatnich tygodni!" - napisał wcześniej w mediach społecznościowych Michał Woś z PiS.

Policja: Stołeczni policjanci nie podejmowali interwencji w siedzibie Prokuratury Krajowej

Tymczasem stołeczna policja dementuje medialne informacje, jakoby funkcjonariusze weszli do siedziby Prokuratury Krajowej. "W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi doniesieniami, informujemy, że stołeczni policjanci nie podejmowali interwencji w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie"- przekazała na portalu X Policja Warszawa.

Do sprawy odwołało się także Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie przesłanym portalowi tvn24.pl. "W Prokuraturze Krajowej nie dochodziło ani nie dochodzi do jej siłowego przejęcia. Minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar był dziś w Prokuraturze Krajowej. To jego codzienna praktyka. Ponieważ łączy funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, wykonuje swoje obowiązki zarówno w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i w siedzibie Prokuratury Krajowej" - czytamy.