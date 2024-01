Przemysław Czarnek dumny z okrzyknięcia go "Dzbanem Roku 2023". "Pieszczota i nobilitacja"

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy zwycięzcę czwartej edycji internetowego plebiscytu "Dzban Roku" stworzonego przez Make Life Harder oraz Michała Marszała. Przemysław Czarnek uzyskał ten tytuł po raz drugi. W finale były minister otrzymał 309 632 głosy, pokonując tym samym Grzegorza Brauna z 152 205 głosami. Do sytuacji nawiązał Dariusz Joński, przewodniczący komisji śledczej ds. wyborów kopertowych, podczas obrad komisji.

Zobacz wideo Podsekretarz stanu zeznawał przed komisją śledczą. Luki w pamięci tłumaczył "mgłą covidową"

- Gratuluję panu, bo słyszałem, że wygrał pan jakiś konkurs w internecie. 300 tysięcy ludzi pana doceniło, więc gratuluję - zwrócił się Dariusz Joński do byłego ministra edukacji.

Przemysław Czarnek dziękuje za wybrania go na "Dzbana Roku". "Pieszczota i nobilitacja"

Czarnek odniósł się do wyników internetowego konkursu w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Polityk PiS najpierw zapytał, kto ją przyznaje. Prowadzący rozmowę szybko wyjaśnił, że chodzi o "blog Make Life Harder". - Konkurs organizowany przez ludzi od Urbana i tygodnika "NIE" (Michał Marszał, czyli współorganizator plebiscytu, prowadził wcześniej media społecznościowe tygodnia "NIE", natomiast Make Life Harder nie jest blogiem, a profilem na Instagramie, i nie ma związku z Jerzym Urbanem - red.), czyli świat lewacki, który mnie próbuje nieskutecznie obrażać. Takie wyróżnienie jest dla mnie wyłącznie nobilitacją, jeśli to robią lewacy - powiedział Czarnek i podkreślił, że taka krytyka to dobry znak. - Gdyby oni mnie chwalili, to zapadłbym się pod ziemię ze wstydu. Tymczasem taka rzecz to dla mnie pieszczota i nobilitacja. Bardzo dziękuję - dodał.

Komisja ds. wyborów kopertowych. Jacek Sasin wskazuje na Bielana

W środę po raz kolejny zebrała się sejmowa komisja śledcza badająca sprawę wyborów korespondencyjnych z 2020 roku. Członkowie komisji przesłuchali Tomasza Szczegielniaka, byłego wiceministra aktywów państwowych, a także Jacka Sasina, ówczesnego ministra aktywów państwowych.

Na początku Szczegielniak złożył oświadczenie, w którym przypomniał, że 6 kwietnia 2020 roku Sejm przyjął specjalną ustawę o organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku. Jak mówił, to na podstawie tej ustawy Ministerstwo Aktywów Państwowych podejmowało decyzje dotyczące organizacji wyborów. Jednak w kwietniu 2020 roku ustawa jeszcze nie obowiązywała, ponieważ nie wypowiedział się na jej temat Senat. - Gdyby w Ministerstwie Aktywów Państwowych czekano na ostateczny kształt ustawy, nie byłoby szans na wykonanie obowiązków wynikających z tej ustawy - przekonywał.

Jacek Sasin stwierdził z kolei, że to Adam Bielan "wymyślił" wybory korespondencyjne. - Posiadłem taką informację, że on tego typu ideę przedstawił, odnosząc się do już obowiązującej ustawy z 31 marca i do rozwiązań, które miały miejsce w tym czasie za granicą - mówił. Poseł dodał, że była to odpowiedź na wyzwanie, jakie stanęło wtedy przed wszystkimi organami władzy w Polsce - pogodzenia niemożliwości przesunięcia wyborów z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osobom głosującym.

Sasin przekonywał, że nieodbycie się wyborów w tym terminie stwarzało bardzo realne niebezpieczeństwo opróżnienia stanowiska prezydenta, ze wszystkimi tego konsekwencjami. - Czyli de facto paraliżu państwa - braku możliwości uchwalenia jakiegokolwiek prawa, w momencie kiedy było ono potrzebne do walki z pandemią - mówił.

Komisja śledcza ma zbadać i ocenić legalność, prawidłowość oraz celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego. Zbadane zostaną przede wszystkim działania podjęte przez członków rządu, w tym ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego.