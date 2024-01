Jacek Sasin zeznawał przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych. Rzucał nazwiskami

W środę (24 stycznia) po godzinie 14 rozpoczęło się przesłuchanie Jacka Sasina przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych. Były minister aktywów państwowych w swoich zeznaniach potwierdził to, co mówili jego poprzednicy. Adam Bielan miał być pomysłodawcą wyborów kopertowych. Sasin wskazał też Mateusza Morawieckiego jako osobę, która zadecydowała o tym, że organizacją tych wyborów ma zająć się Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych i Poczta Polska.

Jacek Sasin mówi o organizacji wyborów kopertowych. Wskazał pomysłodawcę

Dariusz Joński rozpoczął przesłuchanie od pytania o to, kto był pomysłodawcą przeprowadzenia wyborów w sposób korespondencyjny. Jacek Sasin najpierw wskazał na "twórców ustawy z 31 marca 2020 roku", którzy jako pierwsi zaproponowali takie rozwiązanie ze względu na trwającą pandemię. - Kiedy pan pierwszy raz usłyszał i od kogo o wyborach korespondencyjnych? - dopytywał przewodniczący komisji. - To już właściwie wielokrotnie tutaj padało i nie jest żadną tajemnicą, chociaż ja tego nie usłyszałem od pana posła Bielana, ale posiadłem taką informację, że on tego typu ideę przedstawił. Odnosił się do już obowiązującej ustawy z 31 marca i do już obowiązujących regulacji za granicą m.in. w Niemczech - stwierdził były minister.

Następnie padło pytanie o nazwisko osoby, która podjęła decyzję o druku kart wyborczych. - Z tego co wiem, to drukiem kart wyborczych zajmowała się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW). Podjęła tę decyzję w ramach przygotowań do przeprowadzenia wyborów na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów - odpowiedział. - (PWPW - red.) opierała się na decyzji Prezesa Rady Ministrów - podkreślił Sasin dopytany przez polityka KO. Sasin zeznał, że to Mateusz Morawiecki zadecydował, aby przygotowanie wyborów powierzyć Poczcie Polskiej i PWPW. - Wybory korespondencyjne nie mogły być przeprowadzone przez inną instytucję niż Poczta Polska - dodał.

Jacek Sasin wskazał również, jakie obowiązki należały do Artura Sobonia. - Można powiedzieć, że każdy w swoim zakresie. Operacyjnym kontaktem z Pocztą Polską zajmował się minister Soboń - mówił, pytany o to, kto oprócz niego odpowiadał za organizację wyborów. Były sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych sam zeznawał przed komisją śledczą w ubiegłym tygodniu. Nie odpowiedział jednak na większość pytań.

Ile kosztowały wybory kopertowe? Jacek Sasin podał kwotę

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z maja 2021 roku wybory prezydenckie z maja 2020 roku, które się nie odbyły, miały kosztować ponad 76 milionów złotych. - Pięć milionów złotych na worki, dwa miliony na urny, 60 mln na transport. To tylko niektóre koszty tzw. "wyborów kopertowych" - mówili przedstawiciele NIK. Temat kosztów poniesionych przez Skarb Państwa pojawił się także podczas przesłuchania Jacka Sasina przed komisją śledczą. Dariusz Joński zapytał byłego ministra o to, ile wydano na zorganizowanie wyborów korespondencyjnych. - Z tego co pamiętam ok. 65 milionów złotych - wskazał Sasin. Kiedy przewodniczący komisji zapytał o to, czy osoba podejmująca decyzje w tej sprawie powinna oddać te pieniądze, Sasin odpowiedział cytatem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Marszałkini Senatu miała powiedzieć "będę bardzo dumna jeśli Rafał wygra, jeśli będą mogła powiedzieć, że miałam swój w tym udział, bo wywaliłam wybory majowe i doprowadziłam do nowego otwarcia".