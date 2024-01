Jest odpowiedź PKW ws. wygaszenia mandatów Kamińskiego i Wąsika. "Sprzeczne postanowienia"

Szymon Hołownia podpisał postanowienie w sprawie wygaszenia mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika 21 grudnia, ale sprawa nie jest zakończona, ponieważ politycy muszą zostać zastąpieni w Sejmie. Państwowa Komisja Wyborcza odpowiedziała marszałkowi na jego pisma dotyczące obsadzenia mandatów po byłych posłach PiS.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o realizacji CPK: Nie należy się spodziewać decyzji 100% tak lub 100% nie

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostaną zastąpieni w Sejmie? PKW odpowiedziała Szymonowi Hołowni

Szymon Hołownia skierował pismo do PKW, ponieważ to ona ma wskazać kolejnych kandydatów do Sejmu. Są oni wybierani z list, z których startowali Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Kryterium, które pozwala ubiegać się o uwzględnienie kandydatury, jest największa liczba głosów.

PKW odniosła się w piśmie do postanowień Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Przypomnijmy, że Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego uznała ważność postanowienia marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Mariusza Kamińskiego. Natomiast Izba Kontroli Nadzwyczajnej uchyliła postanowienie Szymona Hołowni. PKW zwróciła się do marszałka z pytaniem, czy podtrzymuje przedmiotowy wniosek.

Szymon Hołownia ma wskazać podstawę prawną wniosku. Powodem sprzeczność postanowień

Jeżeli Szymon Hołownia pozostanie przy swojej decyzji, będzie musiał wskazać PKW "podstawę faktyczną i prawną, na której opiera przedmiotowy wniosek, skoro postanowienia Sądu Najwyższego są sprzeczne". Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśniła, że decyzja marszałka Sejmu została wydana 21 grudnia, czyli przed postanowieniem Sądu Najwyższego (w styczniu), więc celem jest uzyskanie aktualnego stanowiska w sprawie wygaszenia mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.