Donald Tusk obiecuje legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży. Zapowiedział projekt

Koalicja Obywatelska idąc do wyborów parlamentarnych w październiku, zapowiadała wprowadzenie legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży. "Aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. Żaden szpital działający w ramach z NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety" - mogliśmy przeczytać na liście 100 konkretów. Prace nad tym rozwiązaniem Donald Tusk zapowiedział już po zaprzysiężeniu rządu - podczas styczniowego wywiadu dla trzech redakcji telewizyjnych.

Donald Tusk zapowiada projekt ustawy liberalizującej aborcję. Ma trafić do Sejmu już niedługo

W środę (24 stycznia) szef rządu wziął udział w konferencji prasowej. Na spotkaniu z dziennikarzami odniósł się przede wszystkim do najbliższych działań rządu. Pojawił się także temat projektu ustawy o legalnej aborcji. Tusk przekazał, że odbyły się już konsultacje społeczne z organizacjami prokobiecymi. - Jesteśmy gotowi do złożenia w najbliższych godzinach w Sejmie projektu o legalnej i bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia - oznajmił.

Dodał, że projekt zostanie złożony jako poselski, a nie rządowy. Powodem tej decyzji - jak przekazał Donald Tusk - ma być fakt, że nie wszyscy koalicjanci są zgodni w tym temacie. Wiadomo, że za liberalizacją aborcji opowiada się Lewica i Koalicja Obywatelska. Trzecia Droga optowała natomiast za przeprowadzeniem w tej kwestii referendum po wróceniu do dawnego status quo (sprzed wyroku TK z 2020 roku).

Legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży? Jeden projekt już czeka w Sejmie

W listopadzie posłanki Lewicy złożyły w Sejmie dwa projekty ustaw dotyczących aborcji. Pierwszy dotyczył zmian w kodeksie karnym. Według uzasadnienia dotyczy on "częściowej depenalizacji czynów związanych z terminacją ciąży: całkowitego wyłączenia przestępczości przerywania ciąży do 12 tygodnia za zgodą kobiety oraz wyłączenia karalności przerywania ciąży za zgodą kobiety w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu". Natomiast druga ustawa miała zapewnić Polkom dostęp do legalnej aborcji na żądanie do 12. tygodnia ciąży. Projekt został skierowany do konsultacji, a następnie zwrócony wnioskodawcom z prośbą o uzupełnienie uzasadnienia.