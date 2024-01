Joński znalazł sposób na Sasina. Były minister zablokowany na komisji śledczej

W środę 24 stycznia rozpoczęło się kolejne posiedzenie komisji śledczej badającej legalność, prawidłowość oraz celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego zwanej potocznie komisją śledczą ds. wyborów kopertowych. Już na początku zeznań składanych przez byłego ministra aktywów państwowych zrobiło się gorąco.

Zobacz wideo Dariusz Joński: Premier Morawiecki ogłaszając wybory kopertowe, wiedział, że one się nie odbędą

Jacek Sasin zablokowany na komisji śledczej ds. wyborów kopertowych

Dariusz Joński z KO jako przewodniczący komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych uchylił możliwość wygłoszenia przygotowanej wcześniej swobodnej wypowiedzi przesłuchiwanego. Były minister złożył odwołanie od decyzji Jońskiego, jednak jego wniosek został odrzucony.

Ruch ten miał prawdopodobnie zapobiec temu, do czego doszło podczas przesłuchania partyjnego kolegi Sasina - Artura Sobonia. Przypomnijmy, że w trakcie swojego przesłuchania odczytał on na początku oświadczenie, do którego później odwoływał się, ilekroć został zapytany o cokolwiek.

Komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych. Przesłuchano byłego wiceministra PiS

Komisja śledcza badająca sprawę wyborów korespondencyjnych z 2020 roku w środę 24 stycznia odbywa kolejne posiedzenie. Członkowie komisji na początku przesłuchali Tomasza Szczegielniaka, byłego wiceministra aktywów państwowych.

Na początku Tomasz Szczegielniak złożył oświadczenie, w którym przypomniał, że 6 kwietnia 2020 roku Sejm przyjął specjalną ustawę o organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku. Jak mówił, to na podstawie tej ustawy Ministerstwo Aktywów Państwowych podejmowało decyzje dotyczące organizacji wyborów. Jednak w kwietniu 2020 roku ustawa jeszcze nie obowiązywała, ponieważ nie wypowiedział się na jej temat Senat.

"Gdyby w Ministerstwie Aktywów Państwowych czekano na ostateczny kształt ustawy, nie byłoby szans na wykonanie obowiązków wynikających z tej ustawy" - przekonywał Tomasz Szczegielniak. Przypomniał, że wybory prezydenckie miały się odbyć 10 maja 2020 roku. Dlatego - jak mówił - resort niezwłocznie rozpoczął przygotowania wstępnych wersji rozporządzeń, potrzebnych do realizacji zapisów tej ustawy. Dodał, że wszelkie działania w tym zakresie miały charakter wstępny i roboczy.

Komisja śledcza przyjrzy się wyborom kopertowym z 2020 roku

Przypomnijmy, że komisja śledcza ma zbadać i ocenić legalność, prawidłowość oraz celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego. Zbadane zostaną przede wszystkim działania podjęte przez członków rządu, w tym ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Dotychczas zeznania przed komisją składali między innymi były wicepremier i szef Porozumienia Jarosław Gowin, były wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, a także prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów profesor Robert Flisiak.