Maciej Wąsik w pierwszym wywiadzie na wolności zapowiada zemstę? "Jest kilka rachunków do wyrównania"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, po raz drugi ułaskawieni przez Andrzeja Dudę, wyszli z więzienia we wtorek wieczorem. - Będziemy walczyć o swoje dobre imię. Zamierzam wykonywać mandat posła - zapowiedział Wąsik w rozmowie z "Super Expressem". Mówił również o dniach spędzonych w więzieniu.

Wąsik: Jest kilka rachunków do wyrównania

- W zakładzie karnym traktowali mnie dobrze, służba więzienna jest profesjonalna, czułem empatię ze strony większości strażników - zapewnił w rozmowie z dziennikiem Maciej Wąsik. Były wiceszef CBA mówił także o planach na przyszłość - bliższą i dalszą. - Cieszę się rodziną, cieszę się, że mogę w końcu spędzić czas z żoną, dziećmi - przyznał. Nie zabrakło też gróźb.

Jest kilka rachunków do wyrównania. Miałem dostęp do mediów i mam zanotowane, w jaki sposób politycy koalicji rządzącej odzierali nas z godności, korzystając z tego, że nie możemy się bronić

- ocenił skazany i ułaskawiony polityk PiS-u. Stwierdził, że teraz będzie się bronić, "walczyć o dobre imię" i wykonywać mandat posła.

Skazani i ułaskawieni byli szefowie CBA Kamiński i Wąsik na wolności

Byli szefowie MSWiA i CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyszli na wolność we wtorek wieczorem. Politycy opuścili zakłady karne w Radomiu i Przytułach Starych. To efekt prezydenckiego ułaskawienia. Skazani po wyjściu z zakładów karnych podziękowali wszystkim, którzy ich wspierali. Zapowiedzieli także kontynuację politycznej kariery. Andrzej Duda w postanowieniu o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika darował im wszystkie kary i środki karne, które zostały wobec nich zasądzone. Zdaniem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara prezydent nie powinien zastosować ułaskawienia. Z kolei premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że "prezydent - tym razem prawidłowo - skorzystał z prawa łaski wobec przestępców. To wszystko".

Dalszy spór dotyczy mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent i politycy PiS uważają, że nie zostały one wygaszone między innymi z uwagi na orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Natomiast rządzący argumentują, że politycy stracili mandaty w momencie, gdy ogłoszono prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie.

20 grudnia 2023 r. sąd skazał prawomocnym wyrokiem byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tak zwaną aferą gruntową. Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Jak podkreślał w dzisiejszym oświadczeniu Andrzej Duda, jest ono nadal w mocy. Politycy PiS zostali zatrzymani we wtorek 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim i po krótkim pobycie w areszcie trafili do zakładów karnych. Od 10 stycznia prowadzili głodówkę.

***