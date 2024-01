Tusk: Sprawa Kamińskiego i Wąsika się nie skończyła. Ona się dopiero zaczęła

Donald Tusk został zapytany o słowa Mariusza Kamińskiego, który po wyjściu na wolność zapowiedział, że już niedługo zobaczy się z premierem i marszałkiem Sejmu. - Nie przewiduję spotkania z panem Kamińskim. Mam co robić - odparł krótko szef rządu.

- Jeśli te słowa mają sugerować próbę wtargnięcia na salę sejmową panów, którzy nie są posłami... to tutaj wyroki sądu są i postanowienie marszałka Sejmu, które pokazują, że nie ma o czym negocjować. Panowie nie są posłami - dodał.

- Nie byłoby całego tego zamieszania, gdyby pan prezydent w 2015 r. nie zdecydował się na to wadliwe ułaskawienie w sensie prawnym. Pan prezydent ich ułaskawił wyłącznie z jednego powodu, wówczas oskarżone, a teraz skazane za nadużycie narzędzi władzy, żeby mogli pełnić funkcje rządowe. To co dziś jest problemem, to konsekwencje tamtej decyzji prezydenta Dudy - podkreślał szef rządu.

Tusk zaznaczył jednocześnie, że sprawa Kamińskiego i Wąsika się nie skończyła, a "dopiero się zaczęła". - To, co robili przez osiem lat, zasługuje na zainteresowanie organów ścigania. Gdyby nie prezydent Duda, nie mogliby używać Pegasusa do inwigilacji - zaznaczał premier.

Tusk: Panowie Wąsik i Kamiński będą odpowiadali za inne rzeczy, których byliśmy świadkami w ostatnich ośmiu latach

Zdaniem Tuska "korupcja, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, jest bezprecedensowa". - Całe państwo było w nią zaangażowane. Nie kwestionując w żadnym wypadku legalności tego ułaskawienia, nie zmienia faktu że panowie Wąsik i Kamiński będą odpowiadali za inne rzeczy, których byliśmy świadkami w ostatnich ośmiu latach - dodał. Premier podkreślił, że nie odpowiada za awantury PiS w Sejmie i jest pewien, że Polacy chcieliby zajmować się czymś innym.

- Jeżeli będą próbowali destabilizować życie naszego państwa, to pierwszą bardzo surową oceną będzie ocena ludzi - zakończył Tusk.