Podczas konferencji polityków PiS 24 stycznia Mariusz Błaszczak i Krzysztof Szczucki wypowiedzieli się na temat obecnej sytuacji Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Politycy 23 stycznia opuścili zakłady karne.

REKLAMA

Zobacz wideo Podsekretarz stanu zeznawał przed komisją śledczą. Luki w pamięci tłumaczył "mgłą covidową"

Konferencja PiS. Mariusz Błaszczak: Apeluję, żeby marszałek wycofał się z działań bezprawnych

- W imieniu PiS skierowałem kolejne pismo do Marszałka Sejmu, w którym żądam przestrzegania prawa. Otóż ze względu na akt łaski, ze względu na postanowienia Sądu Najwyższego, panowie ministrowie są posłami na Sejm RP. To wszystko, co dzieje się wokół próby wygaszania, jest tylko dowodem na to, że marszałek Hołownia łamie prawo - rozpoczął konferencję Mariusz Błaszczak.

- Słyszymy też opowieści, że prezydium Sejmu jest przygotowane na wszystkie scenariusze, że posłowie nie zostają dopuszczeni do wykonywania swoich mandatów. Uważamy to za kolejny przejaw używania siły wobec parlamentarzystów wybranych przez naród - dodał polityk.

Mariusz Błaszczak zwrócił też uwagę, że "obaj posłowie uzyskali odpowiednie poparcie". - Podkreślam, że Sąd Najwyższy uchylił postanowienia marszałka Hołowni dotyczące wygaszenia mandatów. W związku z tym obaj panowie posłowie sprawują swój mandat. Żądamy, żeby marszałek przestrzegał prawa. Nie chcemy żadnej awantury, odbieramy to wszystko jako próbę sprowokowania nas do działań, których nigdy nie wykonywaliśmy. Bo to przecież ci, którzy dziś rządzą - koalicja 13 grudnia - to oni byli opozycją totalną - mówił Błaszczak podczas konferencji.

- Są dwa postanowienia w stosunku do posłów, w których SN uchyla decyzję marszałka Hołowni. Zobaczmy jeszcze na różnorodność statusu obu panów w oczach samego marszałka Hołowni. W przypadku posła Kamińskiego marszałek Hołownia opublikował w Monitorze Polskim postanowienie o wygaszeniu mandatu. W przypadku posła Wąsika tego nie uczynił, a więc mamy do czynienia z chaosem i łamaniem prawa przez marszałka Hołownię - kontynuował poseł.

Poseł PiS zaapelował również "żeby marszałek wycofał się z działań bezprawnych". - Ma jeszcze czas. Niech spojrzy w lustro, niech nie kieruje się żądaniami politycznymi, być może takie są od Donalda Tuska, aby prowadzić politykę zemsty - mówił Błaszczak.



- Skoro zamykają do więzienia byłych ministrów i posłów, to za chwilę będą wysyłać do więzienia Kowalskiego dlatego, że narazi się jakiemuś działaczowi lokalnemu PO lub innego koalicjanta 13 grudnia i trafi do więzienia. To jest właśnie przykład bezprawia i łamania praworządności. Żądamy tego, aby marszałek prawa przestrzegał - zakończył swoją wypowiedź Błaszczak i przekazał głos Krzysztofowi Szczuckiemu.

- Panowie Ministrowe Kamiński i Wąsik nie utracili mandatów poselskich, mają pełne prawo i obowiązek, żeby wykonywać swoje zadania poselskie. Kiedy tylko pojawią się w Sejmie, na sali posiedzeń, ich karty do głosowania powinny być aktywne i powinni móc korzystać z tych kart - mówił Szczucki.



- Nie jest prawdą to, co mówią niektórzy, że do wygaśnięcia mandatów dochodzi automatycznie, kiedy zapada prawomocny wyrok skazujący. Nie bez powodu kodeks wyborczy przewiduje całą procedurę kontroli postanowienia Marszałka Sejmu. W swoich postanowieniach Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdził, ze tych mandatów wygaszać nie należało - dodał polityk PiS.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik ułaskawieni

Przypomnijmy, 23 stycznia obaj politycy PiS skazani w aferze gruntowej zostali ponownie ułaskawieni przez Andrzeja Dudę. "Dziękuję wszystkim tym, którzy się o nas upominali! Na demonstracjach, przed więzieniami, pisząc listy i modląc się. Dziękuję wszystkim tym, którzy prostowali kłamstwa, jakimi nas obrzucano, kiedy nie mogliśmy się sami bronić. Czas wrócić do obowiązków! Do rychłego zobaczenia!" - napisał w serwisie X po opuszczeniu aresztu Maciej Wąsik.

24 stycznia o godz. 15.00 w Pałacu Prezydenckim ma się odbyć spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z obydwoma politykami.