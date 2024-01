Były wiceszef MAP zeznaje przed komisją śledczą. Luki w pamięci tłumaczy "mgłą covidową"

Przed komisją śledczą do spraw organizacji wyborów kopertowych zeznawał w środę (24 stycznia) Tomasz Szczegielniak, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W trakcie posiedzenia padło pytanie o nazwiska osób z jego departamentu, które współpracowały z Pocztą Polską przy organizacji niedoszłych wyborów korespondencyjnych w 2020 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Podsekretarz stanu zeznawał przed komisją śledczą. Luki w pamięci tłumaczył "mgłą covidową"

Tomasz Szczegielniak przed komisją śledczą. Problemy z pamięcią tłumaczył "mgłą covidową"

- Nie pamiętam, kto to był konkretnie - odpowiedział Szczegielniak na pytanie Agnieszki Marii Kłopotek. - Wydaje mi się to bardzo dziwne, bo wprawdzie minęły cztery lata, ale jak pracuje się w tak odpowiedzialnym ministerstwie i ma się pod sobą pracowników departamentów zajmujących się tak odpowiedzialną sprawą jak wybory na prezydenta RP, to dziwi mnie, że nie pamięta pan nazwisk osób - dopytywała posłanka.

Po usłyszeniu pytania uzupełniającego polityk swoją niewiedzę próbował tłumaczyć problemami wynikającymi z pandemii koronawirusa. - Pani poseł, chciałem zwrócić uwagę na to, że te wydarzenia miały miejsce w specyficznej sytuacji, kiedy był COVID-19 - bronił się były wiceminister.

- Ale to były rzeczywiste osoby, proszę pana, zatrudnione z imienia i nazwiska - odpowiedziała na to posłanka. - Co do mgły covidowej, to już pani poseł, jak rozumiem, więcej wie na ten temat, skoro zabiera głos - kontynuował były podsekretarz stanu.

Komisja śledcza do spraw wyborów kopertowych. Zeznania złoży dziś Jacek Sasin

Środowe posiedzenie komisji śledczej rozpoczęło się po godzinie 10.00. Tomasz Szczegielniak jest pierwszym świadkiem, który składa tego dnia zeznania w sprawie wyborów korespondencyjnych, które miały odbyć się w 2020 roku. Później przed komisją stawić ma się również poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin, który pełnił wówczas funkcję ministra aktywów państwowych. Resort ten nadzorował Pocztę Polską, która miała być organizatorem głosowania.