Brejza o sprawie Kamińskiego i Wąsika: Czytałem akta niejawne. Oni osaczyli Leppera

23 stycznia byli szefowie MSWiA i CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyszli na wolność. Politycy opuścili zakłady karne w Radomiu i Przytułach Starych. To efekt prezydenckiego ułaskawienia. W środę 24 stycznia o godz. 15.00 obaj politycy mają się spotkać w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą, a już w czwartek zapowiadają powrót do Sejmu, mimo że w świetle prawa nie są już posłami.

- Cóż, to żenujący spektakl. Oni zniszczyli Leppera, ich miejsce jest w więzieniu. Miałoby to walor nie tylko moralnej rekompensaty dla rodziny Leppera, ale też profilaktyczny - mówił w rozmowie z portalem Goniec.pl europoseł KO.

Brejza przekazał, że sam doskonale zna szczegóły tzw. afery gruntowej. - Znam akta sprawy, także te niejawne. I mogę powiedzieć z całą pewnością: to była sieć zarzucona na Leppera w celu osaczenia go. Nie było nic wskazującego na to, że Lepper miał popełnić przestępstwa - ocenił polityk.

- To była wyjątkowo parszywa, nikczemna operacja wymierzona w Leppera. Żal mi po ludzku jego syna. Szkoda, że Duda nie miał odwagi spojrzeć synowi Leppera prosto w oczy - podsumował Krzysztof Brejza.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Politycy PiS zostali skazani 20 grudnia 2023 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik odpowiadają między innymi za podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów w tak zwanej aferze gruntowej, która sięga 2007 roku. CBA chciało wówczas wykazać rzekome przyjmowanie łapówek za odrolnienie działki przez ówczesnego wicepremiera Andrzeja Leppera.

