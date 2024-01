Marcin Mastalerek 24 stycznia był gościem w porannym programie RMF24. Podczas rozmowy odniósł się do wydanego przez Andrzeja Dudę ułaskawienia polityków PiS skazanych w tzw. aferze gruntowej. 23 stycznia Kamiński i Wąsik wrócili do domów, natomiast 24 stycznia o godz. 15.00 mają się spotkać z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent ułaskawił Kamińskiego i Wąsika. Mastalerek: Dzięki Dudzie sprawiedliwość zwyciężyła

W rozmowie z szefem gabinetu prezydenta prowadzący rozmowę zwrócił uwagę na ostatnią wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy, 19 stycznia Kaczyński pojawił się przed aresztem w Przytułach Starych, w którym przebywał Maciej Wąsik. Ocenił wówczas, że Andrzej Duda zwleka z ułaskawieniem polityków. - Mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu (ich - red.) uwolni. Z tą metodą, którą zastosował, to jeszcze rok może potrwać - mówił Kaczyński.

- Dzięki prezydentowi Dudzie sprawiedliwość zwyciężyła nad częścią wymiaru sprawiedliwości. Można bardzo łatwo zweryfikować słowa prezesa Kaczyńskiego, bo od tego, kiedy prezes Kaczyński wypowiadał te słowa, że jeszcze rok to może trwać, minęły niecałe trzy dni i panowie są na wolności - powiedział Marcin Mastalerek. Dodał również, że "zostały sfalsyfikowane słowa prezesa Kaczyńskiego bardzo szybko, a panowie są na wolności dzięki prezydentowi" - powiedział szef gabinetu prezydenta. Jak podkreślił, tym samym Andrzej Duda nie zastosował się do rad prezesa PiS.

- Prezydent nie posłuchał rad prezesa Kaczyńskiego, dlatego panowie są na wolności - odparł Marcin Mastalerek. Dodał również, że prezydent Andrzej Duda "nie zaktualizował pierwszego ułaskawienia, tylko przeprowadził pełną procedurę ułaskawieniową, bo wszczął ją dwa dni po tym, jak panowie trafili do więzienia na wniosek żon".

Kamiński i Wąsik mogą kandydować do PE? "Gdzie tylko będą chcieli"

Jak podkreślił Marcin Mastalerek, Kamiński i Wąsik "są parlamentarzystami, są posłami". Dziennikarz zapytał, co w przypadku, gdy politycy PiS nie zostaną wpuszczeni na salę obrad podczas posiedzenia 25 stycznia. - Niestety, postępowanie marszałka Hołowni z wygaszeniem im mandatów doprowadzi do wielkiej awantury prędzej czy później, dlatego że jedna strona będzie nie uznawała ich mandatów, a druga strona będzie uznawała - stwierdził Mastalerek.

Szef gabinetu prezydenta został zapytany również o to, czy politycy Kamiński i Wąsik mogą kandydować do Parlamentu Europejskiego, ponieważ może się okazać, że ułaskawienie, które otrzymali "nie zaciera wyroku i panowie nadal są skazani na pięć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych". - To jest to decyzja parlamentarzystów i partii, która ich będzie wystawiała. Prezydent ułaskawił panów w taki sposób, że mają zatartą karę i mogą kandydować, gdzie tylko będą chcieli - uznał Mastalerek.