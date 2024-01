Ekspresowe wyjście byłych posłów na wolność. "Kolega zadzwonił do kolegi. Obrażające dla prawa"

Przypomnijmy, 23 stycznia koło godziny 17 Andrzej Duda poinformował, że ponownie ułaskawia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. O godzinie 21 byli szefowie MSWiA i CBA wyszli na wolność. Politycy opuścili zakłady karne w Radomiu i Przytułach Starych, gdzie czekali na nich politycy, rodziny i zwolennicy PiS.

REKLAMA

W rozmowie z Gazeta.pl były dyrektor generalny Służby Więziennej, kryminolog, socjolog dr Paweł Moczydłowski komentuje ekspresowe działanie służb w tym zakresie.

- To bzdura, tak nie powinno być. To tak wygląda, jak gdyby tutaj kolega zadzwonił do kolegi, bardzo go poprosił i ten zadzwonił dalej i to w takim trybie zupełnie nieformalnym się odbyło. To obrażające dla prawa i procedur - ocenia dr Moczydłowski.

Zobacz wideo Żona Wąsika szczęśliwa przed więzieniem. "Wracaj do nas szybko"

Jak zapewnia, procedura mogła zostać przeprowadzona normalnie, a nie w "szalonym" trybie. - W tym wypadku jednak wszystko zostało zintegrowane z przygotowanymi wcześniej manifestacjami, na które zwożono zwolenników politycznych PiS pod więzienia, by radośnie przyjąć pana Wąsika i Kamińskiego - dodaje nasz rozmówca.

Dr. Moczydłowski: To przygotowana wcześniej fikcja

- Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez personel w sądach i więziennictwie, który jest jeszcze ukształtowany przez Zjednoczoną Prawicę, dlatego ten nieformalny tryb można było tak szybko przeprowadzić - podkreśla dr Moczydłowski, dodając, że w tej sprawie liczba kłamstw jest zawrotna.

Ekspert odniósł się również do formy Mariusza Kamińskiego, który, jak przedstawiali to politycy PiS, miał być "na skraju wyczerpania".

- Znam realia. Nie było żadnej głodówki, był proces leczenia osoby, która z poważną chorobą przybyła do więzienia i przebywała tam w warunkach co najmniej pół-sanatoryjnych, gdzie leczono go nie z głodówki czy innych zagrożeń, a na inne dolegliwości personalne - ocenia nasz rozmówca.

- To przygotowana wcześniej fikcja - podsumował.

Kamiński i Wąsik zapowiadają powrót do Sejmu

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik utrzymują, że nie utracili mandatów poselskich. Jak informowaliśmy, po opuszczeniu murów aresztu śledczego w Radomiu Mariusz Kamiński otwarcie zapowiadał, że planuje pojawić się na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zostało zaplanowane na czwartek (25 stycznia). - Jestem gotów do dalszej walki. To może być długa droga, ale zwyciężymy na pewno - mówił polityk w rozmowie z mediami przed aresztem. - Chcę powiedzieć: panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy - zwrócił się do premiera i marszałka Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty podkreślał jednak, że Prezydium Sejmu jest gotowe na próby obstrukcji posiedzenia przez polityków PiS. - Jakie środki, zobaczycie państwo, jak przyjdzie potrzeba, by je zastosować. Mamy przygotowane wszystkie warianty. Traktujemy to spokojnie. Jest to proces, który trzeba zakończyć. Panowie Wąsik i Kamiński nie są posłami, więc ich miejsce nie jest na sali sejmowej - zaznaczał wicemarszałek Sejmu cytowany przez Polską Agencję Prasową.