Czarnek uderza w Hołownię i grozi prokuraturą. "My nie robimy Ciamajdanu"

Andrzej Duda we wtorek (23 stycznia) ponownie ułaskawił byłych szefów MSWiA i CBA Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wasika. Jeszcze tego samego dnia skazani opuścili areszty śledcze. Nadal toczy się jednak spór o to, czy politycy mają ważne mandaty poselskie. Według prezydenta oraz przedstawicieli PiS nie zostały one wygaszone z uwagi na orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Przeciwnego zdania są jednak rządzący.

O to, czy Kamiński i Wąsik wciąż są posłami, zapytany został Przemysław Czarnek w rozmowie z "Rzeczpospolitą". - Tak jest, bezwzględnie stwierdziła to Izba Kontroli i Spraw Publicznych. Potwierdza to także prof. Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego, konstytucjonalista - stwierdził były minister w rządzie Mateusza Morawieckiego. - Skoro są posłami, to jakiekolwiek zabranianie im wejścia do Sejmu i uniemożliwianie wykonania mandatu posła i senatora jest przestępstwem - dodał.

Przemysław Czarnek odniósł się również do kwestii wygaszenia mandatów skazanych polityków przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię. - Pan marszałek Hołownia mógłby i mi wykasować nazwisko ze strony Sejmu, ale nie jest to żadna decyzja prawna. Decyzja prawna to jest decyzja SN, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym ocenia w tych sprawach - podkreślił poseł PiS.

Na pytanie o komentarz w sprawie zapowiedzi Hołowni dotyczącej uniemożliwienia Kamińskiemu i Wąsikowi uczestnictwa w obradach Sejmu, Czarnek odpowiedział, że w tej sprawie zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury. - Będziemy zgłaszać zawiadomienie do prokuratury, jeśli do tego dojdzie - podkreślił. - Bo może do tego nie dojdzie, może marszałek Hołownia zacznie przestrzegać praw - dodał. W dalszej części rozmowy zaznaczył, że PiS nie będzie zakłócać posiedzenia Sejmu 25 stycznia. - My nie jesteśmy nimi, my nie robimy "Ciamajdanu", my nie robimy zamieszania. To jest tamta strona. My zachowujemy się kulturalnie, w granicach prawa, tak jak nakazują standardy państwa prawa - tłumaczył Przemysław Czarnek.