Gościnią programu "Graffiti" na antenie Polsat News była Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. W rozmowie z prowadzącym Marcinem Fijołkiem wypowiedziała się na temat przyszłości dwóch byłych pracowników CBA, którzy także zostali skazani w tzw. aferze gruntowej.

Prezydent Andrzej Duda ułaskawi kolejnych skazanych w tzw. aferze gruntowej.

Dwóch byłych funkcjonariuszy CBA - Grzegorz Postek i Krzysztof Brendel - zostało skazanych za to samo przewinienie co politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Obaj mieli spędzić rok w zakładzie karnym, jednak do tej pory przebywają na wolności. - Prezydent Andrzej Duda wszczął postępowanie w ich sprawie w identycznej formule jak w odniesieniu do panów posłów. Oczekujemy na wniosek pana prokuratora generalnego w tej sprawie - przekazała Małgorzata Paprocka na antenie Polsat News.

Jak poinformowała, postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się "kilka dni po wszczęciu postępowania w sprawie panów posłów, w identycznej procedurze". Dodała również, że sytuacja prawna i osobista skazanych funkcjonariuszy "jest inna".

Prowadzący zwrócił uwagę na słowa byłego posła Artura Dziambora, który w serwisie X zastanawiał się, czy byli funkcjonariusze CBA "będą dalej siedzieć". Dziambor dodał również, że to byłoby "bardzo niesprawiedliwe, gdyby się okazało, że nie o rozmiar popełnionego przestępstwa chodzi, tylko o to kto z kim się kumpluje".

- Rozumiem, że teraz taka sama procedura została zastosowana? - dopytywał dziennikarz. - To znaczy, że pan poseł stawia tezę, że tutaj decyduje o działaniu jakaś relacja znajomości. To jest trudne aż do skomentowania. Od samego początku akt dotyczył czterech osób - mówię o ułaskawieniu z 2015 roku. Inna była sytuacja osobista na tym etapie, natomiast działanie prezydenta jest identyczne. Różni się dosłownie dwoma czy trzema dniami, jeżeli chodzi o czas. I to jest jedyna różnica - odpowiedziała mu Paprocka.

Kamiński i Wąsik ponownie ułaskawieni. Opuścili zakłady karne

Przypomnijmy, 23 stycznia byli szefowie MSWiA i CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyszli na wolność. Politycy opuścili zakłady karne w Radomiu i Przytułach Starych. To efekt prezydenckiego ułaskawienia. - Wystąpiłem o przesłanie akt i opinię do prokuratora generalnego. Opinia ta dzisiaj, po prawie dwóch tygodniach została dostarczona - zaczął Andrzej Duda w wygłoszonym 23 stycznia oświadczeniu.

- Akta wróciły z opinią negatywną w przedmiocie ułaskawienia, niemniej jednak ta opinia jest, procedura została dopełniona. Chcę w związku z tym powiedzieć, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą - kontynuował. W środę 24 stycznia o godz. 15.00 obaj politycy mają się spotkać w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą.