Kosiniak-Kamysz: W najbliższych dniach propozycja zmian w konstytucji

Władysław Kosiniak-Kamysz w Programie I Polskiego Radia odniósł się do możliwości dyskusji z poprzednią władzą w sprawie zażegnania sporów prawnych. - Uważam, że na przykład w sprawie Trybunału Konstytucyjnego powinniśmy dokonać zmiany konstytucji. Nie będzie się dało doprowadzić do zmian skutecznych, długotrwałych, bez zmiany konstytucji w rozdziale dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego - stwierdził.

- Będzie przedstawiona już w najbliższych dniach nasza propozycja zmian w konstytucji, dotycząca naprawy wymiaru sprawiedliwości - zapowiedział.

Kosiniak-Kamysz: Chęć do rozmów bardziej ze strony prezydenta

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że PiS "rozjechało system sprawiedliwości". W jego ocenie Polacy mają dziś "poczucie niesprawiedliwości". - Dzisiaj jest niepewność stanowionych wyroków, nie ma jakiejkolwiek wspólnej linii orzeczniczej (...) Dziś każdy z obywateli Polski po ośmiu latach wprowadzanego chaosu w wymiarze sprawiedliwości nie ma poczucia sprawiedliwości i to trzeba naprawić. Nie da się moim zdaniem tego zrobić bez większości konstytucyjnej. Dlatego jestem otwarty na rozmowy - podkreślił.

Zapytany, czy ma sygnały z Kancelarii Prezydenta czy z PiS, że byliby chętni do dyskusji na ten temat, odparł, że "pewnie bardziej ze strony prezydenta". Przypomniał, że Andrzej Duda wielokrotnie deklarował chęć współpracy z rządem.

Przypomnijmy, że ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.