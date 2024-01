"Agent Tomek" złożył zeznania ws. Kamińskiego i Wąsika. "Prokuratura udaje, że nic się nie dzieje"

Były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), znany jako "agent Tomek" (Tomasz Kaczmarek), już w 2019 roku zwracał uwagę na nielegalne działania Prawa i Sprawiedliwości, a w listopadzie ubiegłego roku obciążył zeznaniami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Mimo to prokuratura nie podjęła dalszych kroków w tej sprawie. Nie zajęła się także wnioskiem Kaczmarka o nadanie mu statusu świadka koronnego (podejrzany w sprawie, który w zamian za zeznania może liczyć na odstąpienie od wykonania na nim kary lub jej złagodzenie - red.).

REKLAMA

Zobacz wideo podejrzany, który zgodził się zeznawać jako świadek w zamian za odstąpienie od wykonania na nim kary lub jej złagodzeni

"Agent Tomek" złożył zeznania. Prokuratura nie podejmuje żadnych działań

Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że do tej pory prokuratura nie podjęła żadnych działań ws. zeznań "agenta Tomka". Kaczmarek złożył je w prokuraturze w Olsztynie, ta przesłała je do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, a 11 grudnia dokumenty zostały skierowane do warszawskiej prokuratury okręgowej. To ostatni ruch w tej sprawie. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie potwierdził w rozmowie z "GW", że "nie są prowadzone postępowania" z udziałem Tomasza Kaczmarka.

- Prokuratura powinna działać z urzędu. Tymczasem w tym wypadku zamyka oczy, zasłania uszy i udaje, że nic się nie dzieje - przekazała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" prok. Ewa Wrzosek ze Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia". - Jeżeli stanowiska kierownicze dalej będą sprawować ludzie mianowani w czasach rządów Zbigniewa Ziobry, to nic się nie zmieni - dodała.

Tomasz Kaczmarek złożył zeznania ws. nielegalnych działań CBA

Przypomnijmy, 17 listopada Tomasz Kaczmarek zeznał, że na polecenie byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przekazywał tajne dokumenty z prowadzonych przez CBA działań dziennikarzom sympatyzującym z PiS. Następnie ci mieli je wykorzystywać do ataków w mediach. Podał również nazwiska i zapewnił, że przekaże więcej informacji, gdy zostanie świadkiem koronnym.

Natomiast podczas wywiadu udzielonego 20 stycznia na antenie TVN24 Tomasz Kaczmarek przyznał, na co miały zostać przeznaczane publiczne pieniądze podczas działań CBA. - Przy nieudanych akcjach zostały wyrzucone w błoto. Fundusz operacyjny, z którego korzystało CBA, również był wykorzystany w sposób przestępczy - mówił "agent Tomek" w "Superwizjerze".

- Na polecenie Kamińskiego i Wąsika pojechałem do Wiednia samochodem służbowym wraz z dwoma dyrektorami zarządu operacyjno-śledczego, panem Grzegorzem P. i Krzysztofem B., którzy również są skazani w aferze gruntowej. Cel wizyty był pozorny, abyśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzania dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu - dodał Kaczmarek.



Zespół do spraw rozliczenia PiS Romana Giertycha zapowiedział, że złoży w prokuraturze zawiadomienie w sprawie Kamińskiego i Wąsika. Ma ono dotyczyć "popełnienia przestępstwa z art. 231 par.2 kk, czyli przekroczenia uprawnień przez kierownictwo CBA w celu osiągnięcia przez inne osoby korzyści osobistych" - zapowiedział Roman Giertych.

"Jeżeli denuncjacje Tomasza Kaczmarka się potwierdzą, to moim zdaniem wszyscy sprawcy winni zostać niezwłocznie aresztowani. Aresztowaniu nie stoi na przeszkodzie ewentualne odbywanie przez sprawców kary pozbawienia wolności" - dodał polityk.