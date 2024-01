W środę na antenie TVN24 Tomasz Siemoniak odniósł się do afery związanej z użyciem oprogramowania Pegasus, którą zajmują się już odpowiednie służby. - To był cały system działania polegający na tym, żeby niszczyć niewygodnych przeciwników i nielegalna inwigilacja Pegasusem była pierwszym punktem w tym całym łańcuchu różnych działań - powiedział. Jak dodał, "sama natura tej sprawy (...) kwalifikuje się na najpoważniejszą aferę tych ośmiu lat, które minęły".

Minister koordynator służb specjalnych podkreślił, że osób inwigilowanych było znacznie więcej. - Te liczby są znacząco wyższe niż te, które trafiają do opinii publicznej - zaznaczył i wyjaśnił:

Pierwszą osobą wezwaną przed komisję śledczą powinna być premier Beata Szydło, która powinna wyjaśnić, jak to było z zakupem Pegasusa, czy ona w ogóle miała świadomość, co kupuje, co to za narzędzie i co jej podwładni z nim w następnych latach zrobią. To jest polityczny sens tej afery, co wie premier Szydło, premier Morawiecki, premier Kaczyński, panowie Ziobro, Kamiński, Wąsik. Co się działo w głowach tych polityków, że kupili bardzo drogie i unikatowe oprogramowanie do inwigilowania terrorystów i stosowali je wobec różnych osób w Polsce.

"Naprawdę nie ujadą daleko na Kamińskim i Wąsiku"

Tomasz Siemoniak był pytany również o to, co się stanie, jeśli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą chcieli uczestniczyć w najbliższym posiedzeniu Sejmu. - Ja bardzo ufam w mądrość marszałka Hołowni i to, że ta sytuacja będzie właściwie przeprowadzona. Wydaje mi się, że żadnej ze stron nie zależy na tym, żeby doszło do jakiejś przepychanki z kimkolwiek. Sądzę, że po prostu nie są posłami - podkreślił. - Nie chcę tutaj pouczać. Straż Marszałkowska umie się zachowywać. Różne sytuacje przeżyła przez trzydzieści kilka lat polskiej demokracji - powiedział i zaapelował do polityków Prawa i Sprawiedliwości:

Zastanówcie się, jak to wpłynie na powagę Sejmu, jak to wpłynie na obraz także PiS-u w oczach obywateli, jeśli będą próbowali robić jakieś rzeczy agresywne, niemądre. Jest wyrok sądu, jest ułaskawienie, są na wolności i dobrze by było, żeby w tym momencie została przez PiS postawiona kropka w tej sprawie. Naprawdę nie ujadą daleko na Kamińskim i Wąsiku. Jeśli to mają być sztandary PiS-u, szczęśliwej drogi życzę z takimi sztandarami.

