Andrzej Duda jak król. Julia Przyłębska: Akt łaski jest prawie królewski

We wtorek wieczorem Julia Przyłębska na antenie TV Republika komentowała ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przez Andrzeja Dudę. - Przepis konstytucji jednoznacznie mówi o tym, że prezydent stosuje prawo łaski. Ten akt łaski jest, ja zawsze to podkreślam, czymś więcej niż ułaskawieniem, jest aktem prawie że królewskim. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu jednoznacznie wskazał, że zastosowana procedura jest zgodna z polską konstytucją - stwierdziła.

Przyłębska: Te dyskusje są żenujące

Jak dodała, TK wydał orzeczenie w tej sprawie w czerwcu 2023 roku. Rozstrzygał wówczas spór kompetencyjny między prezydentem a Sądem Najwyższym. - TK wskazał, że nie ma podstawy do tego, by jakikolwiek organ uczestniczył czy wchodził w kompetencje prezydenta i uniemożliwiał mu wykonanie jego kompetencji. Tak wygląda sytuacja i prezydent podkreślił, że TK wydał w tej sprawie orzeczenia - stwierdziła i podkreśliła, że akt łaski z 2015 został prawidłowo zastosowany. - Te dyskusje są żenujące. Pan prezydent zastosował akt łaski zgodnie z obowiązująca Konstytucją. TK wydał orzeczenia w tej sprawie i sprawa powinna być zamknięta - podkreśliła.

Julia Przyłębska powiedziała też, że wtorkowa decyzja Dudy o ponownym ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika jest zrozumiała. - Chciał zadziałać ad hoc na sytuację, która powstała - zaznaczyła. Prezeska Trybunału Konstytucyjnego oznajmiła również, iż orzeczenia TK są "powszechnie obowiązujące i ostateczne". - Nowa moda na kwestionowanie orzeczeń poprzez oświadczenia ministrów, powoływania się na jakieś opinie jest drogą do anarchii. Anarchizowanie prawa to nieuznawanie orzeczeń legalnych organów, a TK jest takim organem, usankcjonowanym konstytucyjne. Można nie zgadzać się z jakimś orzeczeniem trybunału, sądu. Każdy może powiedzieć "nie zgadzam się", "nie podzielam opinii sądu", ale to nie oznacza, że ten akt, decyzja, wyrok nie obowiązuje - stwierdziła.

Ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika. Politycy PiS wyszli z więzienia

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tak zwaną aferą gruntową. Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Jak podkreślał w dzisiejszym oświadczeniu Andrzej Duda, jest ono nadal w mocy. Politycy PiS zostali zatrzymani we wtorek 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim i po krótkim pobycie w areszcie trafili do zakładów karnych. Od 10 stycznia prowadzili głodówkę.

We wtorek opuścili zakłady karne w Radomiu i Przytułach Starych. To efekt prezydenckiego ułaskawienia. Obaj po wyjściu z aresztów dziękowali wszystkim, którzy ich wspierali. Zapowiedzieli także kontynuację politycznej kariery.

W postanowieniu o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika prezydent darował im wszystkie kary i środki karne, które zostały wobec nich zasądzone. Zdaniem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara prezydent nie powinien zastosować ułaskawienia. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że "prezydent - tym razem prawidłowo - skorzystał z prawa łaski wobec przestępców". "To wszystko" - dodał.

Dalszy spór dotyczy mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent i politycy PiS uważają, że nie zostały one wygaszone między innymi z uwagi na orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Natomiast rządzący argumentują, że politycy stracili mandaty w momencie, gdy ogłoszono prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie.

