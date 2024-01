Jacek Sasin stanie przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych. "Będę spał spokojnie"

Przed sejmową komisją śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych stanie Jacek Sasin. - Nie mam absolutnie żadnych obaw przed stanięciem przed tą komisją. Nie zrobiłem niczego złego, co sam mógłbym sobie zarzucić, ani co ktoś mógłby mi zarzucić - stwierdził polityk PiS.

3 Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl