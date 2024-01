Sondaż. Kamiński i Wąsik powinni wrócić do Sejmu? Większość Polaków jest jednomyślna

Byli szefowie MSWiA i CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyszli na wolność. Politycy we wtorek wieczorem opuścili zakłady karne w Radomiu i Przytułach Starych. W postanowieniu o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika prezydent darował im wszystkie kary i środki karne, które zostały wobec nich zasądzone

United Surveys na zlecenie WP.pl postanowiło zapytać Polaków, czy jeśli doszłoby do konsensusu politycznego między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim i PiS, to Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni zachować mandaty poselskie. Większość Polaków nie chce jednak powrotu polityków do Sejmu. Odpowiedzi "zdecydowanie nie" udzieliło 43,6 proc. ankietowanych, a "raczej nie" - 13,6 proc.

25,4 proc. badanych uważa, że Wąsik i Kamiński zdecydowanie powinni zachować mandaty poselskie, a 8,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź "raczej tak". Zdania w tej sprawie nie ma 8,7 proc.

Zdecydowana większość wyborców PiS i Konfederacji chce powrotu polityków do Sejmu

Ankieterzy przeanalizowali wyniki wśród grup wyborców poszczególnych partii. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy aż w 78 proc. uważają, że Kamiński i Wąsik powinni stracić mandaty poselskie. Przeciwnego zdania jest 22 proc. badanych.

Wśród wyborców PiS oraz Konfederacji 66 proc. uważa, że politycy powinni wrócić do ław poselskich. Przeciwnego zdania jest 17 proc. badanych. Pozostałe 17 proc. nie ma zdania.

Mariusz Kamiński, opuszczając zakład karny w Radomiu, zapowiedział, że zamierza pojawić się na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Spór o mandaty Kamińskiego i Wąsika

W PiS uważają, że decyzja o odebraniu mandatów poselskich politykom była bezprawna. Przedstawiciele partii przekonują, że wygaśnięcie mandatów na mocy wyroku sądu z grudnia ub.r. nie obowiązuje, ponieważ politycy PiS zostali skutecznie ułaskawieni przez Andrzeja Dudę jeszcze w 2015 r., przed ich prawomocnym skazaniem.

Rządzący argumentują, że politycy stracili mandaty w momencie, gdy ogłoszono prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. 10 stycznia w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie o wygaśnięciu mandatu Mariusza Kamińskiego. Na dniach powinien ukazać się tam bliźniaczy komunikat ws. Macieja Wąsika.

Eksperci prawa są w większości zgodni, że Kamiński i Wąsik nie są już posłami i nie mogą brać udziału w obradach i głosowaniach. Jako byli parlamentarzyści mogą jednak wejść do budynku Sejmu.