Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik po dwóch tygodniach wyszli na wolność. Porównaliśmy zdjęcia

Byli szefowie MSWiA i CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyszli na wolność. Politycy opuścili zakłady karne w Radomiu i Przytułach Starych. To efekt prezydenckiego ułaskawienia. Obaj po wyjściu z aresztów dziękowali wszystkim, którzy ich wspierali. Zapowiedzieli także kontynuację politycznej kariery.

Środowisko polityczne Kamińskiego i Wąsika tuż po rozpoczęciu odbywania przez nich kary poinformowało, że wszczęli oni głodówkę. Tak 16 stycznia w rozmowie z wp.pl mówił pełnomocnik Macieja Wąsika mec. Janusz Woźnicki: - Sytuacja mojego klienta jest trudna. Cały czas trwa protest głodowy. Pojawiły się informacje, że zarówno Maciej Wąsik jak i Mariusz Kamiński prowadząc głodówkę - podjadają. Jest to absolutnie nieprawda. Nie podjadają. Mój klient nie podjada.

Wąsik i Kamiński po dwóch tygodniach wyszli z więzień. Porównaliśmy zdjęcia

Komitet Obrony Więźniów Politycznych, który prowadzą współpracownicy Wąsika i Kamińskiego, poinformował w poniedziałek, że "w związku z gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia Minister Mariusz Kamiński został przewieziony do szpitala w Radomiu". "Jego stan jest poważny, bliscy Ministra czekają na informacje od lekarza. Obecnie trwają badania" - przekazano. Jeden z prawicowych serwisów pisał również o stanie zagrożenia życia.

Porównaliśmy zdjęcia polityków przed trafieniem do więzienia i po jego opuszczeniu. Ostatni raz publicznie Wąsik i Kamiński byli widziani przed Pałacem Prezydenckim. Poniższy kadr z TV Republika jest z 9 stycznia. Tego dnia zostali zatrzymani i przewiezieni do aresztu, a następnie do zakładów karnych.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przed pałacem prezydenckim (screen) Źródło: TV Republika/YouTube (screen)

I jeszcze fotografia Kancelarii Prezydenta z uroczystości powołania na stanowiska doradców prezydenta Błażeja Pobożego i Stanisława Żaryna, na której obecni są skazani:

Tak natomiast byli posłowie wyglądali po opuszczeniu więzień 23 stycznia.

Wąsik Fot. Katarzyna Rochowicz