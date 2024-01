"Poranna rozmowa Gazeta.pl". Gościnią programu jest ministerka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Zobacz wideo Poranna rozmowa Gazeta.pl 24.01

- To jest decyzja prezydenta. Można tę decyzję oceniać, ale można ją po prostu przyjąć. Mam wrażenie, że efekt tego ułaskawienia będzie uspokajający. Wszystko to, co prowadzi do depolaryzacji jest dobre - mówiła w Porannej rozmowie Gazeta.pl szefowa resortu finansów i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

REKLAMA

Ministerka podkreśliła, że zarówno Mariusz Kamiński jak i Maciej Wąsik nie są już posłami. Prawdopodobnie będą jednak próbować wejść na czwartkowe posiedzenie Sejmu. - W ich interesie jest robienie wokół siebie i wokół sprawy dużego zamieszania, które miałoby karmić polaryzację, bo ich wizerunek polityczny się buduje. Państwo Polskie ma górę bardzo poważnych wyzwań, które trzeba rozwiązywać, a nie kręcić się wokół panów, którzy popełnili przestępstwo - dodała.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że Polska spełnia wszystkie warunki konieczne do wypłaty funduszy strukturalnej. - Są trzy warunki, z których jeden był główną blokadą do wypłaty środków. (...) Tym warunkiem była kwestia niezależnego sądownictwa. Po działaniach, które zostały podjęte dostaliśmy zielone światło z Brukseli. Kluczowy moment blokady został zwolniony i trwa proces unijnych procedur. Po trzech miesiącach spodziewamy się pozytywnej decyzji i refinansowaniu projektów - przekazała.