Były Szef CBA Ernest Bejda poinformował, że sąd właśnie wydał nakaz uwolnienia Macieja Wąsika - przekazała reporterka Gazeta.pl Katarzyna Rochowicz. Według doniesień TVN24 taki sam nakaz miał zostać wydany wobec Mariusza Kamińskiego. Stacja przekazała, że ruszyła procedura zwolnienia skazanych.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyjdą na wolność. Sąd wydał nakaz

- Zarówno do zakładu karnego w Radomiu, jak i tutaj w Przytułach Starych dotarła już pełna i niezbędna dokumentacja do tego, żeby obaj politycy Prawa i Sprawiedliwości mogli wyjść na wolność. Teraz rusza cała procedura zwolnienia z odbywania kary - poinformował reporter TVN24 Artur Molęda.

Katarzyna Rochowicz z Gazeta.pl przekazała, że demonstranci zareagowali na doniesienia na temat nakazu uwolnienia wydanego przez sądy. Ludzie gromadzili się z flagami przed wejściem do więzienia w Przytułach Starych i oczekiwali na wyjście Macieja Wąsika. Natomiast przed zakładem karnym w Radomiu czekała Barbara Kamińska. - Mąż jeszcze musi tam chwilkę pobyć. Zaraz się pojawi - powiedziała. Kobieta apelowała do zebranych, żeby odsunęli się od wejścia do zakładu karnego.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuścili zakłady karne

Po godzinie 21:00 politycy PiS opuścili więzienie. Maciej Wąsik podziękował żonie - relacjonowała Katarzyna Rochowicz z Gazeta.pl. W podobnym tonie wypowiedział się Mariusz Kamiński. - Chcę bardzo podziękować mojej kochanej żonie i synkowi - powiedział Kamiński przed Zakładem Karnym w Radomiu. Żona polityka Barbara Kamińska czekała na polityka przed wejściem z kwiatami.