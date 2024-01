Bodnar wyjaśnił negatywną opinię ws. ułaskawienia Wąsika i Kamińskiego. "Dla mnie nie są niewinni"

Adam Bodnar był gościem programu i9:30 w TVP. Minister sprawiedliwości został zapytany o ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Minister poinformował, że do prokuratury krajowej wpłynęło postanowienie odnoszące się do sytuacji polityków PiS. - Najważniejsze w tym postanowieniu jest odniesienie się do wszystkich wyroków i to, że prezydent daruje kary, które zostały zasądzone - powiedział minister sprawiedliwości.

Ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika. Adam Bodnar: To, co zrobili ci panowie to jest poważne przestępstwo

Adam Bodnar wyjaśnił, dlaczego negatywnie zaopiniował kwestię ułaskawienia. - Praktycznie dzisiaj w ciągu dnia przedstawiłem akta prezydentowi. Procedura przewiduje, że prokurator powinien przedstawić stanowisko. Uważam, że to, co zrobili ci panowie to jest poważne przestępstwo urzędnicze należycie ocenione przez sąd obu instancji - powiedział Adam Bodnar w TVP. Minister sprawiedliwości podkreślił, że według niego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie mają mandatów poselskich. - Dla mnie nie są niewinni. Nie mamy tu sytuacji takiej, że panowie mówią: "walczyliśmy z korupcją, zapędziliśmy się, popełniliśmy błąd, nasze działania poszły za daleko". Tego nie było, tu jest cały czas iście w zaparte, że czyny karalne nie zostały popełnione - stwierdził minister sprawiedliwości.

- System prawny zadziałał, okazało się, że ułaskawienie było nieskuteczne. Kolejne sądy doprowadziły do tego, że skazanie było możliwe - powiedział Adam Bodnar. - Myślę, że pan prezydent nie był wcale taki chętny do wyrażenia takiej decyzji [o ułaskawieniu - red.]. Pan prezydent zaczął mówić o tym raptem dwa, trzy dni wcześniej. Wcześniej był apel o przerwanie wykonania kary. Być może, jak pan prezydent się zorientował, że nie chcę wejść w grę, w którą chciał mnie wpędzić, to dopiero stwierdził, że będzie trzeba podjąć ostateczną decyzję - dodał minister.

Andrzej Duda zaapelował do Adama Bodnara. "Odsyłamy dokumenty w trybie natychmiastowym"

Andrzej Duda po ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika zaapelował o wypuszczenie ich z zakładów karnych. - Apeluję do pana ministra, prokuratora generalnego, o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej. W trybie natychmiastowym odsyłamy dokumenty do wykonania. Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta i w związku z tym natychmiastowe zwolnienie panów ministrów z zakładu karnego - powiedział prezydent.