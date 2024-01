Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jaki jest zakres decyzji Andrzeja Dudy?

Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika we wtorek 23 stycznia. Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta wyjaśniła PAP, czego dotyczy postanowienie, które wygłosił polityk.

REKLAMA

Zobacz wideo Pilne oświadczenie Dudy: Panowie są ułaskawieni. Apeluję o natychmiastowe zwolnienie panów ministrów

Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Czego dotyczy postanowienie Andrzeja Dudy?

Według doniesień wp.pl ministerka przekazała, że oświadczenie Andrzeja Dudy dotyczy darowania kar pozbawienia wolności i środków karnych oraz zarządzenia zatarcia skazań. Jak stwierdziła Małgorzata Paprocka, wtorkowe ułaskawienie dotyczy tylko Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Byli funkcjonariusze CBA zostali objęci wyrokiem skazującym z 20 grudnia 2023 roku, a wobec nich nadal trwa procedura ułaskawieniowa. Ministerka dodała w rozmowie z PAP, że dokumenty w tej sprawie jeszcze nie trafiły od Prokuratora Generalnego do Kancelarii Prezydenta.

Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Odsyłamy dokumenty do wykonania"

Andrzej Duda poinformował, że dwa tygodnie temu wystąpił o przesłanie akt do prokuratora generalnego Adama Bodnara. Prokurator generalny zdaniem polityka wydał negatywną opinię w przedmiocie ułaskawienia. - Niemniej jednak ta opinia jest, procedura została dopełniona. Chcę w związku z tym powiedzieć, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą - powiedział Andrzej Duda i zaapelował o wypuszczenie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z zakładów karnych. - Apeluję do pana ministra, prokuratora generalnego, o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej. W trybie natychmiastowym odsyłamy dokumenty do wykonania. Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta i w związku z tym natychmiastowe zwolnienie panów ministrów z zakładu karnego - powiedział.

Artykuł aktualizowany...