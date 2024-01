Karnista o uwolnieniu Kamińskiego i Wąsika: Postanowienie prezydenta nie wystarczy

- Postanowienie prezydenta RP o akcie łaski nie jest bezpośrednią podstawą do zwolnienia z zakładu karnego. To nie prezydent zwalnia osadzonego z zakładu karnego - przekazał w rozmowie z PAP adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej) Uniwersytetu Warszawskiego dr Łukasz Chojniak, cytowany przez Portal Samorządowy. - Postanowienie o akcie łaski, przy założeniu, że dotyczy ono darowania, nie złagodzenia kary, przesyła się do sądu pierwszej instancji. To może zrobić obrońca osadzonego, to może zrobić Kancelaria Prezydenta - dodał.

Jak przekazał, decyzja prezydenta musi najpierw zostać dostarczona do sądu. Według eksperta, gdyby istniało pomiędzy Kancelarią Prezydenta a sądem połączenie zwane "certyfikowanym łączem", dokumenty mogłyby zostać przekazane faksem, dzięki czemu do uwolnienia byłych posłów mogłoby dojść szybciej. Jak informuje dr Chojniak, doręczyć ma ją jednak najpewniej goniec.

Duda podjął decyzję ws. Kamińskiego i Wąsika. "Panowie są ułaskawieni"

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Jest to efekt postępowania ułaskawieniowego, które wszcząłem 11 stycznia - podkreślił Andrzej Duda w oświadczeniu. - Procedura została dopełniona. Chcę w związku z tym powiedzieć, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą - powiedział.

Prezydent zaapelował też do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara o natychmiastowe zwolnienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z zakładów karnych. Jak dodał, jest to szczególnie istotne w przypadku Mariusza Kamińskiego ze względu na jego stan zdrowia. - Apeluję o to ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych, o tą odrobinę przyzwoitości - mówił Andrzej Duda. Prezydent podkreślił przy tym, że podtrzymuje swoje ułaskawienie wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z 2015 roku.

Bodnar przekazał Dudzie akta sądowe. Był też wniosek

Wcześniej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał Andrzejowi Dudzie akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec polityków PiS, wszczętym 11 stycznia. Do akt załączony został wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem PG. Opinia prokuratora generalnego nie jest wiążąca dla prezydenta.

Przypomnijmy, że politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tak zwaną aferą gruntową. Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim i po krótkim pobycie w areszcie trafili do zakładów karnych. Od 10 stycznia prowadzą głodówkę.