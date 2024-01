Duda "pokazał Polsce gest Kozakiewicza". "Obrzydzenie i niesmak" po ułaskawieniu [KOMENTARZE]

Andrzej Duda poinformował 23 stycznia, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali ułaskawieni. Wielu polityków skomentowało tę decyzję. Przedstawiciele obozu rządzącego jednoznacznie skrytykowali prezydenta. Zupełnie inaczej na zaistniałą sytuacją patrzą natomiast politycy PiS.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik ułaskawieni. Andrzej Duda "pokazał Polsce gest Kozakiewicza"

Platforma Obywatelska skomentowała decyzję prezydenta na portalu X. "Przestępcy na wolności. Andrzej Duda ułaskawił swoich kumpli!" - stwierdzono w poście opublikowanym na profilu partii. Podobnie na ułaskawienie Dudy i Kamińskiego zareagował poseł PO Dariusz Joński.

"Andrzej Duda za drugim podejściem ułaskawił i wypuścił z więzienia przestępców - swoich byłych partyjnych kumpli i byłych posłów. Biorąc pod uwagę inne wyczyny Kamińskiego i Wąsika, nie można wykluczyć, że nie będzie to ostatnie ich ułaskawienie przez Andrzeja Dudę. O ile zdąży w tej kadencji" - napisał Joński.

Europoseł Leszek Miller nawiązał do gestu, jaki Mariusz Kamiński wykonał w Sejmie po wygaszeniu jego mandatu poselskiego. "Wcześniej Kamiński, dziś Duda pokazali Polsce gest Kozakiewicza" - stwierdził Miller.

Duda ułaskawił Kamińskiego i Wąsika. Błaszczak: Bezprawnie uwięzieni wychodzą na wolność

Polityk PO Sebastian Kościelnik stwierdził, że po wystąpieniu Dudy, w którym prezydent informował o ułaskawieniu Kamińskiego oraz Wąsika, "obrzydzenie i niesmak pozostaną na długo". Natomiast zdaniem Sławomira Mentzena prezydent "trochę skrócił front tej niszczącej Polskę wojny". "Nie rozumiem zarzutów, że Andrzej Duda ułaskawił przestępców. Przecież to jest istotą ułaskawienia. Co więcej, cały spór dotyczył tego, czy ułaskawić można tylko przestępcę, czy też kogoś, kto nie był skazany" - zauważył Mentzen.

Adwokat Michał Wawrykiewicz zastanawiał się z kolei, co konkretnie Duda zrobił w sprawie skazanych. "Czy rzeczywiście ich ułaskawił (i ewentualnie w jakim zakresie, np. czy zatarł skazanie), czy nadal uważa za skuteczny bezskuteczny akt z 2015? I o co apeluje do Adama Bodnara?" - napisał. Odpowiedziała mu senatorka Barbara Zdrojewska, która oceniła, że odpowiedzi udzieli zapewne Marcin Mastlalerek z Kancelarii Prezydenta.

Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak pozytywnie ocenił decyzję prezydenta. "W praworządnym kraju za walkę z korupcją dostaje się odznaczenia. Tylko w państwie Tuska można iść za to do więzienia. Dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie bezprawnie uwięzieni Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wychodzą na wolność. Marszałek Hołownia ma teraz obowiązek umożliwić naszym posłom wykonywanie mandatów" - napisał Błaszczak.

Europosłanka PiS Beata Szydło napisała na portalu X, że dzięki ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika "bezprawnie osadzeni w więzieniu posłowie mają prawo powrócić do ław sejmowych". "Najbardziej powinien cieszyć się z tego rotacyjny marszałek Hołownia - przetrzymywanie posłów w więzieniu i bezpodstawne wygaszenie ich mandatów oznaczałoby poważny kryzys konstytucyjny podważający ważność obrad Sejmu" - dodała Szydło.

W tym kontekście ważny jest komentarz konstytucjonalisty Ryszarda Balickiego, który stwierdził, że prawo łaski "zwalnia od kary orzeczonej i może prowadzić do zatarcia skazania, ale NIE przywróci utraconych mandatów".