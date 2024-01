Andrzej Duda podczas oświadczenia we wtorek 23 stycznia pojawił się wraz z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent początkowo przytoczył tło sprawy i stwierdził, że jego poprzednie ułaskawienie z 2015 roku było zgodne z Konstytucją i skuteczne zdaniem Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Okręgowego w Warszawie. - Sądy powszechne miały inne zdanie. Jest to do dzisiaj spór prawny. Dla mnie zawsze od 2015 roku, od momentu wydania przeze mnie aktu łaski, panowie byli ułaskawieni. Niestety sądy to zakwestionowały - powiedział Andrzej Duda.

REKLAMA

Zobacz wideo Pilne oświadczenie Dudy: Panowie są ułaskawieni. Apeluję o natychmiastowe zwolnienie panów ministrów

Andrzej Duda ułaskawił Kamińskiego i Wąsika. "Apeluję do prokuratura generalnego"

- Wystąpiłem o przesłanie akt i opinię do prokuratora generalnego. Opinia ta dzisiaj, po prawie dwóch tygodniach została dostarczona - zaczął prezydent. - Akta wróciły z opinią negatywną w przedmiocie ułaskawienia, niemniej jednak ta opinia jest, procedura została dopełniona. Chcę w związku z tym powiedzieć, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą - powiedział Andrzej Duda.

Andrzej Duda zaapelował o wypuszczenie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na wolność. - Apeluję do pana ministra, prokuratora generalnego, o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej. W trybie natychmiastowym odsyłamy dokumenty do wykonania. Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta i w związku z tym natychmiastowe zwolnienie panów ministrów z zakładu karnego, w szczególności pana ministra Mariusza Kamińskiego z uwagi na jego stan zdrowia - powiedział.

Prezydent stwierdził, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik jako byli pracownicy CBA walczyli z korupcją, a znaleźli się w więzieniu. - Mam nadzieję, że ta kompromitacja zostanie jak najszybciej usunięta. Bo po prostu zwyczajnie wstyd. Apeluję do pana, panie ministrze jeszcze raz - powiedział Andrzej Duda i oddał głos żonom polityków PiS. Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 20 grudnia 2023 roku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata więzienia za podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów w tzw. aferze gruntowej.