Media: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie zostaną uwolnieni we wtorek

Jak przekazuje portal Onet, byli posłowie - Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - nie wyjdą z więzienia we wtorek. "Rozmówcy Onetu z rządu tłumaczą, że zwolnienie nastąpi po otrzymaniu z sądu odpisu postanowienia o zwolnieniu skazanych na skutek zastosowania przez prezydenta prawa łaski. A to znaczy, że wyjdą najwcześniej jutro" - czytamy w materiale na ten temat. Doniesienia te w rozmowie ze stacją TVN24 komentował Piotr Gąciarek ze Stowarzyszenia Iustitia. Jak przekazał, do uwolnienia byłych posłów "z dużym prawdopodobieństwem" nie dojdzie we wtorek, ponieważ odpowiednie dokumenty muszą najpierw trafić do sądu, a następnie z sądu do zakładów karnych. "Sąd musi niejako wprowadzić w życie ten akt łaski prezydenta" - przekazał ekspert.

- Jeśli prezydent zdecyduje się na akt łaski, to procedura jest szybka. Prezydent swoją decyzję kieruje do sądu i sąd niezwłocznie wykonuje polecenie prezydenta. Do zakładu karnego musi zostać dostarczony dokument dotyczący ułaskawienia. Teoretycznie dzień, w którym dyrektor ZK otrzymuje pismo, jest dniem końca kary więźnia - mówił w rozmowie z dziennikarzem Gazeta.pl Danielem Drobem były dyrektor generalny Służby Więziennej, kryminolog, socjolog dr Paweł Moczydłowski.

Kamiński i Wąsik. Ministerstwo sprawiedliwości przekazało akta prezydentowi Dudzie

Przypomnijmy, Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało we wtorek 23 stycznia pilny komunikat prokuratora generalnego. Dotyczy on ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak się okazuje, Adam Bodnar poczynił w tej sprawie kolejne kroki.

"Minister sprawiedliwości - prokurator generalny informuje, że w dniu 23 stycznia 2024 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały przekazane akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec p. Macieja Wąsika i p. Mariusza Kamińskiego. Do akt załączony został wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem PG. Opinia prokuratora generalnego nie jest wiążąca dla prezydenta" - przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości na portalu X.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, Andrzej Duda 11 stycznia zapowiedział wszczęcie procedury ułaskawieniowej wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wiąże się to z koniecznością przejrzenia akt sprawy i przekazania ich prezydentowi przez Adama Bodnara. Prokurator generalny musi również wydać opinię w sprawie zasadności ułaskawienia. Gdyby Andrzej Duda zdecydował się na akt łaski, spowodowałoby to natychmiastowe uwolnienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Politycy kwestionowali jednak orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie (wydane, gdy nie było jeszcze prawomocnego wyroku). Zostali jednak zatrzymani i doprowadzeni do zakładów karnych.