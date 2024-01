Prezydent ma wygłosić we wtorek 23 stycznia oświadczenie. Podejrzewa się, że będzie ono związane z ułaskawieniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy samo ogłoszenie decyzji przełoży się na natychmiastowe zwolnienie polityków PiS z więzienia. Z doniesień Interii wynika, że Andrzej Duda zwróci się do dyrekcji zakładów karnych z apelem o jak najszybsze uwolnienie więźniów.

Andrzej Duda zaapeluje do zakładów karnych? "Będziemy czekać"

- Mamy nadzieję, że stanie się to jeszcze dziś wieczorem - mówił rozmówca Interii z Pałacu Prezydenckiego. Akty łaski mają zostać podpisane jeszcze we wtorek. Informatorzy portalu podejrzewają jednak, że efekt ułaskawienia może przeciągnąć się do kolejnego dnia z powodu ograniczonych godzin pracy dyrekcji i administracji zakładów karnych. Innego zdania jest doradca prezydenta. - Liczymy na to, że zarówno Mariusz Kamiński jak i Maciej Wąsik jeszcze dzisiaj wieczorem będą w domach ze swoimi rodzinami. Będziemy czekać na ich wyjście pod zakładami karnymi w Przytułach i Radomiu - powiedział Interii Stanisław Żaryn, były współpracownik Mariusza Kamińskiego.

Andrzej Duda spotkał się z żonami polityków PiS. Adam Bodnar przekazał dokumenty

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda spotkał się z Barbarą Kamińską i Romualdą Wąsik, żonami polityków PiS. Niewiele wcześniej Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat dotyczący przekazania przez prokuratora generalnego Adama Bodnara dokumentów w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Bliscy współpracownicy Andrzeja Dudy powiedzieli Onetowi, że "prezydent wyda stosowne oświadczenie" po zapoznaniu się z aktami i opinią prokuratora generalnego.