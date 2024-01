Paweł Moczydłowski: Jeśli prezydent zdecyduje się na akt łaski, to procedura jest szybka

- Opinia negatywna prokuratora generalnego nie musi być wzięta pod uwagę przez prezydenta. Jeśli prezydent zdecyduje się na akt łaski, to procedura jest szybka. Prezydent swoją decyzję kieruje do sądu i sąd niezwłocznie wykonuje polecenie prezydenta. Do zakładu karnego musi zostać dostarczony dokument dotyczący ułaskawienia. Teoretycznie dzień, w którym dyrektor ZK otrzymuje pismo, jest dniem końca kary więźnia - mówi były dyrektor generalny Służby Więziennej, kryminolog, socjolog dr Paweł Moczydłowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk ujawnił prywatne oblicze Putina. "Nie ma niczego ciekawego do powiedzenia"

Postępowanie ułaskawieniowe ws. Wąsika i Kamińskiego. Jest opinia Bodnara

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar poinformował, że do prezydenta zostały dziś przekazane akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. "Do akt załączony został wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem PG. Opinia Prokuratora Generalnego nie jest wiążąca dla prezydenta" - poinformowano w mediach społecznościowych resortu sprawiedliwości.

Na godzinę 17.30 zapowiedziano konferencję Andrzeja Dudy. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że będzie ona dotyczyła postępowania ułaskawieniowego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Akty łaski są gotowe i czekają na podpis głowy państwa - twierdzą źródła Onetu w Pałacu Prezydenckim.