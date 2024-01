Strajk głodowy Kamińskiego. Wpłynęło zażalenie na decyzję o przymusowym dokarmianiu

Przed kilkoma dniami Sąd Okręgowy w Radomiu wydał decyzję o przymusowym dokarmianiu Mariusza Kamińskiego. Polityk PiS prowadzi strajk głodowy. W piątek pełnomocnik Kamińskiego, mec. Michał Zuchmantowicz, poinformował o złożeniu zażalenia na decyzję sądu.

- Warunki i parametry, które miałyby wskazywać na zagrożenie życia, są stabilne. Z tego powodu, w piątek zostało złożone zażalenie do Sądu Okręgowego w Radomiu, które będzie rozpatrywane przez Sąd Apelacyjny w Lublinie, jako sąd wyższej instancji. Zażalenie dotyczy decyzji o przymusowym dokarmianiu. Uważamy, że mimo wszystko, takie postanowienie jako ingerujące w prawo człowieka, powinno być wydawane, kiedy okoliczności dają możliwość do "przełamania" praw człowieka. My twierdzimy, że sytuacja jest stabilna - mówił w ubiegłym tygodniu w rozmowie z Wp.pl.

Sprawa Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego

Kacper Kamiński, syn polityka PiS, przekazał we wtorek, że "do południa zostanie wdrożona procedura przymusowego dokarmiania". "Lekarz poinformował mojego ojca, że wybrana zostanie najbardziej niehumanitarna metoda za pomocą sondy przez nos, pomimo iż wyraził on zgodę na dokarmianie za pomocą kroplówki" - poinformował na portalu X.

W Kodeksie karnym wykonawczym wspomniane jest wprost, że skazanemu nie wolno m.in. "odmawiać przyjmowania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu karnego w celu wymuszenia określonej decyzji lub postępowania, a także powodować u siebie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jak również nakłaniać lub pomagać w dokonywaniu takich czynów".

"Skazanego, który odmawia przyjmowania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu karnego, lekarz za zgodą dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego obejmuje postępowaniem diagnostycznym" - wskazuje kodeks.

Politycy PiS i byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, skazani prawomocnie 20 grudnia na kary 2 lat więzienia za nadużycie władzy w tak zwanej aferze gruntowej w 2007 roku, zostali zatrzymani kilkanaście dni temu przez policję w celu odbycia kar. Obaj prowadzą w więzieniach strajk głodowy. Andrzej Duda zaapelował do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, aby umożliwił Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi przerwę w odbywaniu kary. Wcześniej prezydent zdecydował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec polityków (na podstawie Kodeksu postępowania karnego), nie zdecydował się jednak na natychmiastowe ułaskawienie (taką możliwość daje prezydentowi konstytucja).