Wszystko zaczyna się w 2009 r., dwa lata po aferze gruntowej. Jeśli ktoś chce dodatkowo odświeżyć lub nabyć wiedzę o tym wydarzeniu - zapraszamy do tego tekstu.

Kamiński i Wąsik (2009) Marta Kondrusik / Gazeta.pl

Donald Tusk, ówczesny premier, szybko usuwa Kamińskiego ze stanowiska szefa CBA. W 2010 r. do sądu trafia akt oskarżenia. Potem mają miejsce mniej istotne w tej chwili wypadki (sąd umarza postępowanie, prokurator składa zażalenie itd.). I wreszcie, po sześciu latach, mamy wyrok:

Kamiński i Wąsik (2015 - marzec) Marta Kondrusik / Gazeta.pl

W październiku 2015 r. wybory parlamentarne wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem w sprawie Wąsika i Kamińskiego wszystko toczy się bez większych niespodzianek - skład sądu II instancji jest już wyznaczony, sędziowie zapoznają się z materiałami niejawnymi. Aż tu nagle okazuje się, że żadnej apelacji nie będzie.

Kamiński i Wąsik (2015 - listopad) Marta Kondrusik / Gazeta.pl

"Postanowiłem uwolnić wymiar sprawiedliwości od sprawy Mariusza Kamińskiego, która zawsze byłaby postrzegana jako polityczna" - tak mówił w listopadzie 2015 r. Andrzej Duda.

Kamiński i Wąsik (2016) Marta Kondrusik / Gazeta.pl

No i teraz trzymajcie kapelusze, bo zaczynają się prawdziwe wyboje, czyli Sąd Najwyższy mówi jedno, a Trybunał Konstytucyjny mówi drugie.

Kamiński i Wąsik (2017) Marta Kondrusik / Gazeta.pl

Kamiński i Wąsik (2018) Marta Kondrusik / Gazeta.pl

Kamiński i Wąsik (2023 - czerwiec) Marta Kondrusik / Gazeta.pl

A teraz przechodzimy do najnowszych wydarzeń.

Kamiński i Wąsik (2023 - grudzień) Marta Kondrusik / Gazeta.pl

Aresztowanie Kamińskiego i Wąsika wywołuje burzę. PiS protestuje, Jarosław Kaczyński przychodzi pod więzienną bramę, żony skazanych żalą się w telewizji Republika - a potem idą do prezydenta.

Kamiński i Wąsik (2024) Marta Kondrusik / Gazeta.pl

Co teraz? Prawdopodobnie nastąpi batalia o mandaty poselskie obu panów. Z kolei zespół ds. rozliczenia PiS pod wodzą Romana Giertycha składa całkiem nowe zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Kamińskiego i Wąsika - tym razem w sprawie "afery wiedeńskiej". Jedno jest pewne: do końca tej historii jeszcze daleko.

Kamiński i Wąsik - ciąg dalszy nastąpi Marta Kondrusik / Gazeta.pl