Wybory prezydenckie w formie głosowania korespondencyjnego były planowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy na 10 maja 2020 r. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i lockdown plebiscyt chciano przeprowadzić przy wsparciu Poczty Polskiej. Z powodu sprzeciwu polityków Porozumienia Jarosława Gowina pomysł nie doszedł do skutku, ale ok. 70 mln zł z budżetu państwa na ten cel wydano.

REKLAMA

Rząd Donalda Tuska powołał w tej sprawie komisję śledczą, której zadaniem jest zbadanie wszystkich nieprawidłowości, których dopuszczono się przy okazji organizacji wyborów. W środę przed komisją stanie Jacek Sasin, a przewodniczący Dariusz Joński zapowiedział również przesłuchanie Mariusza Kamińskiego. W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Joński poinformował, że z zeznań świadków wynika, iż politycy PiS, w tym minister Kamiński naciskali na organizację wyborów w tej formie. Mariusz Kamiński miał grozić niezdecydowanemu posłowi Wypijowi "więzieniem lub "zniszczeniem", jeśli nie poprze pomysłu wyborów kopertowych.

- Tak, Mariusz Kamiński zostanie przesłuchany. Na pierwszej komisji, gdzie głosowaliśmy przegłosowywanie świadków, którzy będą stawali przed komisją, wszyscy posłowie zagłosowali za tym. Mamy możliwości albo wezwania przed komisję z doprowadzeniem albo przesłuchania w areszcie śledczym albo zlecenie czynności prokuraturze. To jeszcze nie ten moment, ale będzie przesłuchiwany - zapowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Dariusz Joński.

Zobacz wideo Robert Biedroń: Mam zero zaufania do Konfederacji, w ogóle nie powinniśmy współpracować z antydemokratami

Joński o wystąpieniu Kamińskiego przed komisją: To jest tak jak w przypadku pana Ziobro

Poseł Koalicji Obywatelskiej zapytany został, co się wydarzy, jeżeli Mariusz Kamiński powie, że jego stan zdrowia nie pozwala mu odpowiadać przed komisją. - To jest tak jak w przypadku pana Ziobro. Jeśli ktoś jest w szpitalu, bądź jego stan nie pozwala na przesłuchanie, to wysyła zwolnienie lekarskie, a sąd powołuje biegłego, który to ocenia. I w zależności od oceny są podejmowane dalsze decyzje. Mamy tu jasne zasady kodeksu postępowania karnego i według tego postępujemy. Tutaj biegli decydują o przesłuchaniu - powiedział poseł KO.

Jak zaznaczył, zgodnie z prawem polityka można przesłuchać nawet w szpitalu.

Jacek Sasin stanie przed komisją ds. wyborów kopertowych

Początkowo przesłuchanie Sasina i jego ówczesnego zastępcy Tomasza Szczegielniaka było planowane na wtorek 23 stycznia, ale posiedzenie komisji przesunięto o jeden dzień. - Nie mam absolutnie żadnych obaw przed stanięciem przed tą komisją. Nie zrobiłem niczego złego, co sam mógłbym sobie zarzucić, ani co ktoś mógłby mi zarzucić. Mówię to w kontekście raportu NIK-u - powiedział we wtorek gość Radia Zet. Sasin zapewnił, że "nie będzie uciekał od odpowiedzi na pytania, bo nie ma w tej sprawie nic do ukrycia".

Przewodniczący sejmowej komisji śledczej poinformował także o powołaniu kolejnych świadków. - Minister Michał Dworczyk będzie zaproszony 5 lutego. W tym tygodniu podamy jeszcze następne osoby, następnych świadków, których będziemy przesłuchiwać - powiedział Dariusz Joński.