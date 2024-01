Pawłowicz zablokowała Bodnara. Jest odpowiedź. "Rażące naruszenie prawa"

Postanowienie Krystyny Pawłowicz dotyczyło Prokuratury Krajowej. Trybunał Konstytucyjny chciał przy jego pomocy zatrzymać decyzję prokuratora generalnego, który stwierdził, że prokurator z czasów Zbigniewa Ziobry Dariusz Barski został nieprawidłowo przywrócony do służby.

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy prokuratora generalnego. "To nie jest tak, że mamy we wszystkim rację"