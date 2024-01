Ministerstwo Zdrowia ma do zapłacenia 100 tys. zł kary w związku z ujawnieniem przez byłego szefa resortu Adama Niedzielskiego danych wrażliwych jednego z lekarzy. Minister Izabela Leszczyna odwołała się od kary do sądu. Zapowiada, że będzie dążyć do regresu zapłaty kary od Adama Niedzielskiego.

4 Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl