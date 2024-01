Służba Więzienna odpowiada na pytania ws. Kamińskiego. "Leczenie adekwatne do aktualnego stanu zdrowia"

"Otrzymaliśmy właśnie informację, że do południa zostanie wdrożona procedura przymusowego dokarmiania. Lekarz poinformował mojego ojca, że wybrana zostanie najbardziej niehumanitarna metoda za pomocą sondy przez nos, pomimo iż wyraził on zgodę na dokarmianie za pomocą kroplówki" - przekazał we wtorek na portalu X Kacper Kamiński, syn skazanego polityka PiS-u Mariusza Kamińskiego.

Centralny Zarząd Służby Więziennej przekazał w odpowiedzi na pytania portalu Onet.pl, że SW jest "zobowiązana do zapewnienia każdemu osadzonemu odpowiedniej opieki zdrowotnej". "Osadzony mający zdiagnozowany problem zdrowotny jest odpowiednio zaopatrywany medycznie i ma zagwarantowane leczenie adekwatne do aktualnego stanu zdrowia i wskazań lekarza" - czytamy. Nie odniesiono się jednak konkretnie do sytuacji Mariusza Kamińskiego.

"W wypadku gdy wykonywanie kary pozbawienia wolności może zagrażać życiu skazanego lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo, dyrektor zakładu karnego, na wniosek lekarza, niezwłocznie powiadamia o tym sędziego penitencjarnego. W wypadku gdy życiu skazanego grozi poważne niebezpieczeństwo, stwierdzone co najmniej przez dwóch lekarzy, można dokonać koniecznego zabiegu lekarskiego, nie wyłączając chirurgicznego, nawet mimo sprzeciwu skazanego" - dodano.

Jak zaznaczono, "w przypadku osadzonych odmawiających przyjmowania posiłku Służba Więzienna ma wypracowane odpowiednie procedury postępowania mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu zdrowia skazanemu". Wyjaśniono, że procedury są opisane w rozporządzeniu z 2012 r.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Politycy PiS i byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, skazani prawomocnie 20 grudnia na kary 2 lat więzienia za nadużycie władzy w tak zwanej aferze gruntowej w 2007 roku, zostali zatrzymani kilkanaście dni temu przez policję w celu odbycia kar. Obaj od kilku dni prowadzą w więzieniach strajk głodowy. Andrzej Duda zaapelował do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, aby umożliwił Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi przerwę w odbywaniu kary. Wcześniej prezydent zdecydował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec polityków.